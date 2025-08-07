National Securities Depository Ltd share surges 20 percent upper circuit after day of listing शेयर हो तो ऐसा: लिस्टिंग के दूसरे दिन ही निवेशक हुए मालामाल, लगा 20% का अपर सर्किट, Business Hindi News - Hindustan
National Securities Depository Ltd share surges 20 percent upper circuit after day of listing

शेयर हो तो ऐसा: लिस्टिंग के दूसरे दिन ही निवेशक हुए मालामाल, लगा 20% का अपर सर्किट

कंपनी के शेयर में आज 20% का अपर सर्किट लग गया और यह 1123.20 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गया था। बता दें कि कंपनी के शेयरों की बीते बुधवार को ही लिस्टिंग हुई है। एनएसडीएल के आईपीओ शेयर बुधवार, 5 अगस्त को बीएसई पर 10% प्रीमियम के साथ ₹880 पर लिस्ट हुए थे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 03:09 PM
NSDL share price: न्यू लिस्टेड नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी यानी (NSDL) के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी हो रही है। कंपनी के शेयर में आज 20% का अपर सर्किट लग गया और यह 1123.20 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गया था। बता दें कि कंपनी के शेयरों की बीते बुधवार को ही लिस्टिंग हुई है। एनएसडीएल के आईपीओ शेयर बुधवार, 5 अगस्त को बीएसई पर 10% प्रीमियम के साथ ₹880 पर लिस्ट हुए और ₹800 के आईपीओ प्राइस से 17% अधिक पर बंद हुए थे। आज दो दिन में ही आईपीओ के निवेशकों को 35% का शानदार रिटर्न भी मिल गया।

क्या है डिटेल

आज के कारोबारी सत्र में, एनएसडीएल का शेयर ₹934.95 पर खुला, जो पिछले बंद भाव ₹936 से थोड़ा कम है। हालांकि, यह जल्द ही भारतीय शेयर बाजार के कमजोर रुख को दरकिनार करते हुए ₹1123.20 के 52 वीक हाई पर पहुंच गया और इसमें अपर सर्किट लग गया।

कंपनी का कारोबार

एनएसडीएल भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है, जो डीमैट रूप में ₹200 लाख करोड़ से अधिक मूल्य की सिक्योरिटी का मैनेजमेंट करती है और 85% बाजार हिस्सेदारी पर इसका दबदबा है। आईएनवीएसेट पीएमएस के बिजनेस हेड हर्षल दासानी ने कहा, "भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र में अपनी स्थिति को देखते हुए, एनएसडीएल देश के बढ़ते खुदरा निवेशक आधार से लाभान्वित होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें पिछले दो सालों में 55% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए सरकार का प्रोत्साहन एनएसडीएल के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, जिससे कंपनी दीर्घकालिक विस्तार के लिए तैयार है।"

