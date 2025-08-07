शेयर हो तो ऐसा: लिस्टिंग के दूसरे दिन ही निवेशक हुए मालामाल, लगा 20% का अपर सर्किट

कंपनी के शेयर में आज 20% का अपर सर्किट लग गया और यह 1123.20 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गया था। बता दें कि कंपनी के शेयरों की बीते बुधवार को ही लिस्टिंग हुई है। एनएसडीएल के आईपीओ शेयर बुधवार, 5 अगस्त को बीएसई पर 10% प्रीमियम के साथ ₹880 पर लिस्ट हुए थे।

NSDL share price: न्यू लिस्टेड नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी यानी (NSDL) के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी हो रही है। कंपनी के शेयर में आज 20% का अपर सर्किट लग गया और यह 1123.20 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गया था। बता दें कि कंपनी के शेयरों की बीते बुधवार को ही लिस्टिंग हुई है। एनएसडीएल के आईपीओ शेयर बुधवार, 5 अगस्त को बीएसई पर 10% प्रीमियम के साथ ₹880 पर लिस्ट हुए और ₹800 के आईपीओ प्राइस से 17% अधिक पर बंद हुए थे। आज दो दिन में ही आईपीओ के निवेशकों को 35% का शानदार रिटर्न भी मिल गया।

क्या है डिटेल आज के कारोबारी सत्र में, एनएसडीएल का शेयर ₹934.95 पर खुला, जो पिछले बंद भाव ₹936 से थोड़ा कम है। हालांकि, यह जल्द ही भारतीय शेयर बाजार के कमजोर रुख को दरकिनार करते हुए ₹1123.20 के 52 वीक हाई पर पहुंच गया और इसमें अपर सर्किट लग गया।