9% चढ़ा गया PSU स्टॉक, ₹250 के पार पहुंचा भाव, डिविडेंड दे रही कंपनी

संक्षेप: PSU Stock: सरकारी कंपनी नेशनल एलुमिनियम कंपनी (National Aluminium Company) के शेयरों में करीब 9 प्रतिशत की तेजी सोमवार को देखने को मिली। कंपनी के शेयरों में सोमवार को यह तेजी दूसरी तिमाही के नतीजे और अंतरिम डिविडेंड के ऐलान के बाद देखने को मिली है।

Mon, 10 Nov 2025 12:17 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
PSU Stock: सरकारी कंपनी नेशनल एलुमिनियम कंपनी (National Aluminium Company) के शेयरों में करीब 9 प्रतिशत की तेजी सोमवार को देखने को मिली। कंपनी के शेयरों में सोमवार को यह तेजी दूसरी तिमाही के नतीजे और अंतरिम डिविडेंड के ऐलान के बाद देखने को मिली है। बता दें, आज सोमवार को शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक मार्केट बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है।

250 रुपये के पार पहुंचा शेयर

बीएसई में आज सोमवार को नेशनल एलुमिनियम कंपनी के शेयर 240.10 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 9 प्रतिशत की तेजी के साथ 254.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। जोकि कंपनी के 52 वीक हाई 263.10 रुपये के काफी करीब है। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 140 रुपये है। इस सरकारी कंपनी का मार्केट कैप 46264 करोड़ रुपये है।

7 नवंबर को जारी हुए थे नतीजे

इस कंपनी ने सात नवंबर को तिमाही नतीजे जारी किए थे। कंपनी ने दी जानकारी में कहा था कि उनका नेट प्रॉफिट 1430 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार 37 प्रतिशत अधिक है। सितंबर तिमाही में नाल्को का रेवन्यू (ऑपरेशंस से) 4293 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 7.2 प्रतिशत अधिक है।

डिविडेंड दे रही है कंपनी

नाल्को की तरफ से निवेशकों को डिविडेंड दिया जा रहा है। कंपनी ने एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए सरकारी कंपनी ने 14 नवंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है।

बीते एक महीने में नाल्को के शेयरों की कीमतों में 34 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में नाल्कों ने पोजीशनल निवेशकों को 60 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, एक साल में इस पीएसयू स्टॉक का भाव 5.74 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5.22 प्रतिशत की तेजी आई है।

सरकारी कंपनी ने 5 साल में पोजीशनल निवेशकों को 647 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

