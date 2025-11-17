Q2 रिजल्ट से गदगद निवेशक, 10% चढ़ा शेयर, चर्चा से दूर रहती है कंपनी

संक्षेप: Stock in news: मजबूत तिमाही नतीजों का असर कंपनियों के शेयरों पर भी दिख रहा है। Narayana Hrudayalaya के शेयरों में आज सोमवार को 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उनके रेवन्यू में जोरदार इजाफा हुआ है।

Stock in news: मजबूत तिमाही नतीजों का असर कंपनियों के शेयरों पर भी दिख रहा है। Narayana Hrudayalaya के शेयरों में आज सोमवार को 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उनके रेवन्यू में जोरदार इजाफा हुआ है। बता दें, आज सोमवार को Narayana Hrudayalaya के शेयर बीएसई में 1836 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1930 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए।

रेवन्यू में 20.30% का इजाफा एक्सचेंज को दी जानकारी में Narayana Hrudayalaya ने बताया है कि उनका रेवन्यू 20.30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1643.79 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 1366.68 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही दर तिमाही आधार पर भी कंपनी के रेवन्यू में 9.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में Narayana Hrudayalaya का रेवनयू 1507.27 करोड़ रुपये रहा था।

Narayana Hrudayalaya का EBITDA सालाना आधार पर 28.30 प्रतिशत बढ़ा है। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का EBITDA 426.49 करोड़ रुपये रहा गै। जोकि बीते वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 332.22 करोड़ रुपये रहा था।

रिटर्न के मामले में अव्वल 2025 में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 43 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 47 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2371.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1238.45 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 38542 करोड़ रुपये रहा है।

3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 151 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में Narayana Hrudayalaya के शेयरों की कीमतों में 418 प्रतिशत की तेजी आई है।

लगातार डिविडेंड दे रही है Narayana Hrudayalaya यह कंपनी आखिरी बार अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब बैंक ने एक शेयर पर 4.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। पिछले साल कंपनी ने एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया था।