Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Narayana Hrudayalaya share jumps 10 percent after strong q2 result
Q2 रिजल्ट से गदगद निवेशक, 10% चढ़ा शेयर, चर्चा से दूर रहती है कंपनी

Q2 रिजल्ट से गदगद निवेशक, 10% चढ़ा शेयर, चर्चा से दूर रहती है कंपनी

संक्षेप: Stock in news: मजबूत तिमाही नतीजों का असर कंपनियों के शेयरों पर भी दिख रहा है। Narayana Hrudayalaya के शेयरों में आज सोमवार को 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उनके रेवन्यू में जोरदार इजाफा हुआ है।

Mon, 17 Nov 2025 11:05 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stock in news: मजबूत तिमाही नतीजों का असर कंपनियों के शेयरों पर भी दिख रहा है। Narayana Hrudayalaya के शेयरों में आज सोमवार को 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उनके रेवन्यू में जोरदार इजाफा हुआ है। बता दें, आज सोमवार को Narayana Hrudayalaya के शेयर बीएसई में 1836 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1930 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:फिर से इस बैंक के शेयरों का होगा बंटवारा, खबर से 2% भागा स्टॉक

रेवन्यू में 20.30% का इजाफा

एक्सचेंज को दी जानकारी में Narayana Hrudayalaya ने बताया है कि उनका रेवन्यू 20.30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1643.79 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 1366.68 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही दर तिमाही आधार पर भी कंपनी के रेवन्यू में 9.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में Narayana Hrudayalaya का रेवनयू 1507.27 करोड़ रुपये रहा था।

Narayana Hrudayalaya का EBITDA सालाना आधार पर 28.30 प्रतिशत बढ़ा है। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का EBITDA 426.49 करोड़ रुपये रहा गै। जोकि बीते वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 332.22 करोड़ रुपये रहा था।

ये भी पढ़ें:टाटा ग्रुप की ‘नई नवेली’ लिस्टेड कंपनी का शेयर 7% टूटा

रिटर्न के मामले में अव्वल

2025 में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 43 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 47 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2371.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1238.45 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 38542 करोड़ रुपये रहा है।

3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 151 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में Narayana Hrudayalaya के शेयरों की कीमतों में 418 प्रतिशत की तेजी आई है।

लगातार डिविडेंड दे रही है Narayana Hrudayalaya

यह कंपनी आखिरी बार अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब बैंक ने एक शेयर पर 4.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। पिछले साल कंपनी ने एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।