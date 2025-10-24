Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़nalco hindalco tata steel and other metal shares rise what reasons behind rally know here
सुस्त बाजार में तूफान बने मेटल शेयर, टाटा से नाल्को-हिंडाल्को तक की भारी डिमांड

सुस्त बाजार में तूफान बने मेटल शेयर, टाटा से नाल्को-हिंडाल्को तक की भारी डिमांड

संक्षेप: ट्रेडिंग के दौरान टाटा स्टील के शेयर की कीमत 52 वीक हाई के बेहद करीब पहुंच गई। वहीं, हिंडाल्को के शेयर ने 52 वीक के नए हाई को टच किया। आइए जानते हैं कि आखिल मेटल कंपनियों के शेयर में तेजी की वजह क्या है?

Fri, 24 Oct 2025 02:45 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शेयर बाजार में आई गिरावट को दरकिनार करते हुए शुक्रवार को मेटल कंपनियों के शेयरों में बड़ा उछाल आया। इस दौरान नाल्को, टाटा स्टील और हिंडाल्को जैसी कंपनियों के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। ट्रेडिंग के दौरान टाटा स्टील के शेयर की कीमत 52 वीक हाई के बेहद करीब पहुंच गई। वहीं, हिंडाल्को के शेयर ने 52 वीक के नए हाई को टच किया। आइए जानते हैं कि आखिल मेटल कंपनियों के शेयर में तेजी की वजह क्या है?

किस शेयर का क्या हाल?

शुक्रवार को नाल्को शेयर की कीमत 5% बढ़कर 240.20 रुपये तक पहुंच गई। वहीं, हिंडाल्को के शेयर करीब 4 पर्सेंट उछाल के साथ 826.80 रुपये तक पहुंच गए। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। इसके अलावा, टाटा स्टील के शेयर 177.30 रुपये तक गए। यह भाव शेयर के 52 हफ्त के हाई 177.85 रुपये के करीब है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर में भी करीब 4 पर्सेंट तेजी आई और 344.85 रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह, एनएमडीसी, जिंदल स्टेनलेस स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) और जिंदल स्टील एंड पावर के शेयरों में भी तेजी आई और यह 1 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गया।

ये फैक्टर हैं तेजी के कारण

-लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने कहा कि उसे ओडिशा में अपनी आगामी परियोजना के लिए हिंडाल्को से एल्युमीनियम स्मेल्टर स्थापित करने का ठेका मिला है। इसके अलावा उसे टाटा स्टील से कोक ओवन बैटरी बनाने का ठेका भी मिला है। लार्सन एंड टुब्रो के खनिज एवं धातु व्यवसाय खंड द्वारा दोनों ठेके प्राप्त किए गए हैं। ये ठेके हाल ही में भारत में इस खंड द्वारा प्राप्त कई ठेकों का हिस्सा हैं।

-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर टैरिफ को 155 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा के बाद बढ़ते व्यापार तनाव के बीच यह कदम नरम रुख का है।

-वैश्विक स्तर पर आपूर्ति और मांग की तंगी और दुनिया भर में मौद्रिक नरमी की उम्मीदों के कारण लंदन मेटल्स एक्सचेंज (LME) पर एल्युमीनियम की कीमतें आज 2,850 डॉलर प्रति टन के स्तर को पार कर गईं। इसके अलावा, आइसलैंड में एक स्मेल्टर उपकरण में खराबी के बाद अस्थायी रूप से उत्पादन बंद कर रहा है, जिससे 100 किलोटन उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। आज LME पर तांबे की कीमतों में भी लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों है। रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार, अमेरिकी केंद्रीय बैंक 29 अक्टूबर को ब्याज दर में एक चौथाई अंक की कटौती करके 3.75-4 प्रतिशत करने की उम्मीद कर रहा है। अधिकांश लोगों को दिसंबर में एक और कटौती की उम्मीद है।

-चीन ने अगले 5 वर्षों में तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने और घरेलू बाजार का विस्तार करने का संकल्प लिया है, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था को विदेशी दबावों से बचाना चाहता है और विकास के लिए एक स्थायी इंजन तैयार करना चाहता है। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के चार दिवसीय सम्मेलन के बाद एक विज्ञप्ति के अनुसार, देश का लक्ष्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और मज़बूती की क्षमता को काफी बढ़ाना है। यह एक आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के निर्माण के प्रयासों के तहत अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को उचित स्तर पर बनाए रखने का भी प्रयास करेगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।