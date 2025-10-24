सुस्त बाजार में तूफान बने मेटल शेयर, टाटा से नाल्को-हिंडाल्को तक की भारी डिमांड
संक्षेप: ट्रेडिंग के दौरान टाटा स्टील के शेयर की कीमत 52 वीक हाई के बेहद करीब पहुंच गई। वहीं, हिंडाल्को के शेयर ने 52 वीक के नए हाई को टच किया। आइए जानते हैं कि आखिल मेटल कंपनियों के शेयर में तेजी की वजह क्या है?
शेयर बाजार में आई गिरावट को दरकिनार करते हुए शुक्रवार को मेटल कंपनियों के शेयरों में बड़ा उछाल आया। इस दौरान नाल्को, टाटा स्टील और हिंडाल्को जैसी कंपनियों के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। ट्रेडिंग के दौरान टाटा स्टील के शेयर की कीमत 52 वीक हाई के बेहद करीब पहुंच गई। वहीं, हिंडाल्को के शेयर ने 52 वीक के नए हाई को टच किया। आइए जानते हैं कि आखिल मेटल कंपनियों के शेयर में तेजी की वजह क्या है?
किस शेयर का क्या हाल?
शुक्रवार को नाल्को शेयर की कीमत 5% बढ़कर 240.20 रुपये तक पहुंच गई। वहीं, हिंडाल्को के शेयर करीब 4 पर्सेंट उछाल के साथ 826.80 रुपये तक पहुंच गए। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। इसके अलावा, टाटा स्टील के शेयर 177.30 रुपये तक गए। यह भाव शेयर के 52 हफ्त के हाई 177.85 रुपये के करीब है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर में भी करीब 4 पर्सेंट तेजी आई और 344.85 रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह, एनएमडीसी, जिंदल स्टेनलेस स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) और जिंदल स्टील एंड पावर के शेयरों में भी तेजी आई और यह 1 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गया।
ये फैक्टर हैं तेजी के कारण
-लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने कहा कि उसे ओडिशा में अपनी आगामी परियोजना के लिए हिंडाल्को से एल्युमीनियम स्मेल्टर स्थापित करने का ठेका मिला है। इसके अलावा उसे टाटा स्टील से कोक ओवन बैटरी बनाने का ठेका भी मिला है। लार्सन एंड टुब्रो के खनिज एवं धातु व्यवसाय खंड द्वारा दोनों ठेके प्राप्त किए गए हैं। ये ठेके हाल ही में भारत में इस खंड द्वारा प्राप्त कई ठेकों का हिस्सा हैं।
-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर टैरिफ को 155 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा के बाद बढ़ते व्यापार तनाव के बीच यह कदम नरम रुख का है।
-वैश्विक स्तर पर आपूर्ति और मांग की तंगी और दुनिया भर में मौद्रिक नरमी की उम्मीदों के कारण लंदन मेटल्स एक्सचेंज (LME) पर एल्युमीनियम की कीमतें आज 2,850 डॉलर प्रति टन के स्तर को पार कर गईं। इसके अलावा, आइसलैंड में एक स्मेल्टर उपकरण में खराबी के बाद अस्थायी रूप से उत्पादन बंद कर रहा है, जिससे 100 किलोटन उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। आज LME पर तांबे की कीमतों में भी लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों है। रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार, अमेरिकी केंद्रीय बैंक 29 अक्टूबर को ब्याज दर में एक चौथाई अंक की कटौती करके 3.75-4 प्रतिशत करने की उम्मीद कर रहा है। अधिकांश लोगों को दिसंबर में एक और कटौती की उम्मीद है।
-चीन ने अगले 5 वर्षों में तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने और घरेलू बाजार का विस्तार करने का संकल्प लिया है, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था को विदेशी दबावों से बचाना चाहता है और विकास के लिए एक स्थायी इंजन तैयार करना चाहता है। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के चार दिवसीय सम्मेलन के बाद एक विज्ञप्ति के अनुसार, देश का लक्ष्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और मज़बूती की क्षमता को काफी बढ़ाना है। यह एक आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के निर्माण के प्रयासों के तहत अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को उचित स्तर पर बनाए रखने का भी प्रयास करेगा।