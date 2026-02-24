टाटा संस का अगला चेयरमैन कौन? एन चंद्रशेखरन या किसी नए को मिलेगा मौका, आज बड़ी मीटिंग
टाटा संस (Tata Sons) की आज 24 फरवरी को एक बड़ी बैठक हो रही है। इस मीटिंग में मौजूदा चेयमैन एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) को नया कार्यकाल देने पर फैसला किया जाएगा। अगर टाटा संस की बोर्ड मीटिंग में उन्हें अगला कार्यकाल दिया जाता है तो यह उनका बतौर टाटा संस चेयरमैन तीसरा टर्म होगा। उनका मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त हो रहा है। बता दें, तीसरा कार्यकाल मिलने पर वो बतौर टाटा संस चेयरमैन 2032 तक काम कर पाएंगे।
TCS से रहा है एन चंद्रखेशरन का गहरा नाता
साइरस मिस्त्री के बाहर किए जाने के बाद से ही चंद्रशेखरन के पास टाटा ग्रुप की कंपनियों की जिम्मेदारी है। अब देखना है कि बोर्ड किसी नई लीडरशिप को मौका देता है या फिर एन चंद्रशेखरन को मौका मिलता है। बता दें, एन चंद्रेशखरन पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। वो इस पद पर 2009 से थे।
कौन-कौन है टाटा संस के बोर्ड में
चंद्रशेखरन 1987 में टाटा ग्रुप का हिस्सा बने थे। उन्हें टाटा संस के बोर्ड में 25 अक्टूबर 2016 को जगह मिली थी। मौजूदा समय में टाटा संस के बोर्ड में चंद्रशेखरन, वेणु श्रीनिवासन, अनिता जार्ज, नोएल टाटा, हरिश मनवानी और सौरभ अग्रवाल हैं।
लीडरशिप के अलावा टाटा संस का बोर्ड टाटा ग्रुप की कंपनियों के बिजनेस को भी रिव्यू कर सकता है।
