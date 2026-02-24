Hindustan Hindi News
टाटा संस का अगला चेयरमैन कौन? एन चंद्रशेखरन या किसी नए को मिलेगा मौका, आज बड़ी मीटिंग

Feb 24, 2026 12:30 pm IST
टाटा संस (Tata Sons) की आज 24 फरवरी को एक बड़ी बैठक हो रही है। इस मीटिंग में मौजूदा चेयमैन एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) को नया कार्यकाल देने पर फैसला किया जाएगा। अगर टाटा संस की बोर्ड मीटिंग में उन्हें अगला कार्यकाल दिया जाता है तो यह उनका बतौर टाटा संस चेयरमैन तीसरा टर्म होगा। उनका मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त हो रहा है। बता दें, तीसरा कार्यकाल मिलने पर वो बतौर टाटा संस चेयरमैन 2032 तक काम कर पाएंगे।

TCS से रहा है एन चंद्रखेशरन का गहरा नाता

साइरस मिस्त्री के बाहर किए जाने के बाद से ही चंद्रशेखरन के पास टाटा ग्रुप की कंपनियों की जिम्मेदारी है। अब देखना है कि बोर्ड किसी नई लीडरशिप को मौका देता है या फिर एन चंद्रशेखरन को मौका मिलता है। बता दें, एन चंद्रेशखरन पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। वो इस पद पर 2009 से थे।

कौन-कौन है टाटा संस के बोर्ड में

चंद्रशेखरन 1987 में टाटा ग्रुप का हिस्सा बने थे। उन्हें टाटा संस के बोर्ड में 25 अक्टूबर 2016 को जगह मिली थी। मौजूदा समय में टाटा संस के बोर्ड में चंद्रशेखरन, वेणु श्रीनिवासन, अनिता जार्ज, नोएल टाटा, हरिश मनवानी और सौरभ अग्रवाल हैं।

लीडरशिप के अलावा टाटा संस का बोर्ड टाटा ग्रुप की कंपनियों के बिजनेस को भी रिव्यू कर सकता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
