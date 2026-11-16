₹325 करोड़ का रेलवे ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, 8% से ज्यादा उछला स्टॉक; आपका है दांव?

मुख्य बातें

शेयर बाजार में सोमवार 16 नवंबर को रेलवे से जुड़ी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी MV Electrosystems के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 8% से ज्यादा उछलकर ₹836 के स्तर पर पहुंच गया। शेयरों में खरीदारी के पीछे एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर है। कंपनी को पश्चिम बंगाल स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (CLW) से ₹325.26 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए खास तरह के प्रोपल्शन इक्विपमेंट की सप्लाई करनी होगी। इस खबर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी शेयर में बढ़ गई।

सबसे खास बात यह है कि इस ऑर्डर में उपकरणों की सप्लाई के साथ 3 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। इससे कंपनी को आने वाले सालों में कारोबार की बेहतर विजिबिलिटी मिल सकती है। हालांकि, कंपनी के हालिया तिमाही नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। सितंबर तिमाही में कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई थी।

₹325.26 करोड़ का ऑर्डर मिलने से शेयरों में तेजी

MV इलेक्ट्रोसिस्टम्स ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से ₹325.26 करोड़ (GST सहित) का LoA (Letter of Acceptance) मिला है। यह ऑर्डर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए IGBT बेस्ड 3-फेज ड्राइव प्रोपल्शन इक्विपमेंट की सप्लाई से जुड़ा है। कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुल 156 सेट इक्विपमेंट की सप्लाई करनी है। ये इक्विपमेंट भारतीय रेलवे के अलग-अलग इलेक्ट्रिक इंजन मॉडल में इस्तेमाल किए जाएंगे।

इस ऑर्डर में WAG9, WAG9H, WAP7 और WAP5 जैसे लोकोमोटिव शामिल हैं। ये सभी भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रिक इंजन बेड़े का अहम हिस्सा हैं। कॉन्ट्रैक्ट की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 3 साल तक व्यापक सालाना मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी शामिल है, यानी कंपनी को केवल इक्विपमेंट की सप्लाई ही नहीं करनी होगी, बल्कि निर्धारित अवधि तक उनके मेंटेनेंस से जुड़ी सर्विस भी देनी होंगी।

अप्रैल 2027 से जनवरी 2028 के बीच करनी होगी सप्लाई

कंपनी को मिले इस ऑर्डर के तहत इक्विपमेंट की डिलीवरी अप्रैल 2027 से शुरू होकर जनवरी 2028 तक निर्धारित है। इसका मतलब है कि कंपनी को अगले फाइनेंशियल ईयर में इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना होगा। बड़े ऑर्डर मिलने से किसी कंपनी को केवल तत्काल कारोबार ही नहीं मिलता, बल्कि भविष्य की कमाई का अनुमान लगाने में भी मदद मिलती है।

MV इलेक्ट्रोसिस्टम्स के लिए भी यह ऑर्डर इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है। तीन साल का मेंटेनेंस कंपनी के लिए अतिरिक्त सर्विस बिजनेस का अवसर भी पैदा करता है। हालांकि, इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को वास्तविक मुनाफा कितना होगा, यह उसकी लागत, मार्जिन और ऑर्डर को पूरा करने के दौरान होने वाले खर्च पर निर्भर करेगा।

शेयर ₹826.90 तक उछला, फिर थोड़ी मुनाफावसूली

कंपनी को ₹325 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर मिलने की खबर के बाद सोमवार को MV इलेक्ट्रोसिस्टम्स के शेयरों में तेजी आई। कारोबार के दौरान शेयर NSE पर 8% से ज्यादा उछलकर ₹836 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, ऊंचे स्तर पर कुछ मुनाफावसूली देखने को मिली। दोपहर करीब 1 बजे कंपनी का शेयर ₹812 पर कारोबार कर रहा था। 16 नवंबर को कंपनी का शेयर 8% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ।

इसी दौरान बाजार का प्रमुख इंडेक्स Nifty 50 भी करीब 120 अंक यानी 0.48% की बढ़त के साथ 25,265 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इस तरह कंपनी के शेयरों में आई तेजी के पीछे मुख्य वजह नया रेलवे ऑर्डर रही। निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को तय समय में किस तरह पूरा करती है।

क्या होता है IGBT आधारित प्रोपल्शन सिस्टम?

इस ऑर्डर में IGBT आधारित 3-फेज ड्राइव प्रोपल्शन इक्विपमेंट का जिक्र है। ऐसे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) एक तरह का पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है।

आसान भाषा में समझें तो इलेक्ट्रिक इंजन में मोटर तक पहुंचने वाली बिजली को नियंत्रित करने और इंजन के संचालन को बेहतर बनाने में प्रोपल्शन सिस्टम की अहम भूमिका होती है। यह सिस्टम इंजन की मोटर को जरूरी पावर उपलब्ध कराने में मदद करता है। भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक ट्रेनों और इंजनों के इस्तेमाल का दायरा बढ़ने के साथ ऐसे उपकरणों की मांग भी महत्वपूर्ण हो जाती है। MV इलेक्ट्रोसिस्टम्स को मिला नया ऑर्डर इसी सेगमेंट से जुड़ा है।

Q2 FY27 में कंपनी को हुआ ₹51.90 करोड़ का घाटा

एक तरफ कंपनी को बड़ा रेलवे ऑर्डर मिला है, वहीं दूसरी तरफ उसके सितंबर तिमाही के नतीजे निवेशकों के लिए चिंता का विषय रहे। MV इलेक्ट्रोसिस्टम्स ने 12 नवंबर को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए थे। कंपनी को जुलाई-सितंबर तिमाही में ₹51.90 करोड़ का नेट लॉस हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही यानी Q2 FY26 में कंपनी ने ₹27.91 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था।

इस तरह कंपनी का प्रदर्शन सालाना आधार पर मुनाफे से घाटे में बदल गया। हालांकि, रेवेन्यू के मोर्चे पर कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की। सितंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 52.33% बढ़कर ₹189.67 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹124.51 करोड़ था, यानी कंपनी की कमाई बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद वह मुनाफा कमाने में सफल नहीं रही।

खर्च में 165% से ज्यादा की बढ़ोतरी बनी चिंता

कंपनी के तिमाही नतीजों में सबसे ज्यादा ध्यान खर्च में हुई तेज बढ़ोतरी पर जाता है। Q2 FY27 में MV इलेक्ट्रोसिस्टम्स का कुल खर्च सालाना आधार पर 165.58% बढ़कर ₹282.55 करोड़ पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹106.39 करोड़ था।

वित्तीय आंकड़े Q2 FY27 Q2 FY26 रेवेन्यू ₹189.67 करोड़ ₹124.51 करोड़ नेट प्रॉफिट/लॉस ₹51.90 करोड़ का घाटा ₹27.91 करोड़ का मुनाफा कुल खर्च ₹282.55 करोड़ ₹106.39 करोड़

आंकड़ों से साफ है कि कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, लेकिन खर्च उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा। इसका असर सीधे कंपनी की लाभप्रदता पर पड़ा।

निवेशकों के लिए क्यों अहम है यह ऑर्डर?

MV इलेक्ट्रोसिस्टम्स को मिला ₹325.26 करोड़ का नया ऑर्डर कंपनी के कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे उसे रेलवे से जुड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सप्लाई का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। साथ ही 3 साल के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी कंपनी को दी गई है। लेकिन, निवेशकों को केवल ऑर्डर मिलने की खबर के आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए। कंपनी के तिमाही नतीजों में बढ़ता खर्च और मुनाफे में आई गिरावट भी ध्यान देने योग्य है। आने वाले समय में कंपनी की ऑर्डर को पूरा करने की क्षमता, नए कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाला मार्जिन और खर्च पर कंट्रोल उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल, बाजार की नजर नए रेलवे ऑर्डर के साथ कंपनी की अगली तिमाही के नतीजों पर भी रहेगी।