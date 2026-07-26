30 जुलाई से खुलेगा रेलवे उपकरण बनाने वाली कंपनी का IPO, ₹290 करोड़ जुटाने की तैयारी; निवेश से पहले जानिए कुछ खास बातें
मुख्य बातें
- MV इलेक्ट्रोसिस्टम्स कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाती है
- इसका ₹290 करोड़ का मेनबोर्ड IPO 30 जुलाई 2026 से निवेशकों के लिए खुल जाएगा, जो 3 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा
- आइए कुछ खास बातें जानते हैं
अगर आप IPO में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक नया मौका आने वाला है। हरियाणा स्थित MV इलेक्ट्रोसिस्टम्स (MV Electrosystems) अपना मेनबोर्ड IPO 30 जुलाई 2026 से निवेशकों के लिए खोलने जा रही है। कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए 290 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। खास बात यह है कि यह IPO पूरी तरह फ्रेश शेयर इश्यू होगा, यानी कंपनी कोई भी मौजूदा शेयरधारक का शेयर नहीं बेचेगी। हालांकि, अभी कंपनी ने प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है, जिसे जल्द जारी किया जाएगा। IPO का एंकर बुक 29 जुलाई को खुलेगा, जबकि आम निवेशक 30 जुलाई से 3 अगस्त तक इसमें बोली लगा सकेंगे। शेयरों का अलॉटमेंट 4 अगस्त तक होने की संभावना है और कंपनी के शेयर 6 अगस्त 2026 को शेयर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।
क्या करती है कंपनी?
MV इलेक्ट्रोसिस्टम्स (MV Electrosystems) रेलवे सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने वाली कंपनी है। कंपनी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए IGBT आधारित 3-फेज ड्राइव प्रोपल्शन सिस्टम, रेलवे कोच और EMU के लिए स्विचगियर पैनल, केबल प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स तथा कई अन्य इलेक्ट्रिकल सिस्टम और सब-सिस्टम तैयार करती है। कंपनी का मुख्य फोकस रेलवे इंडस्ट्री के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उत्पादों की रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट पर है।
रकम का क्या होगा?
IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने लॉन्ग-टर्म वर्किंग कैपिटल, नए पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने में करेगी। कंपनी को उम्मीद है कि इससे वह अपने कारोबार का विस्तार कर सकेगी और रेलवे सेक्टर में अपनी मौजूदगी और मजबूत बनाएगी।
फाइनेंशियल रिजल्ट कमजोर
हालांकि, कंपनी के हालिया फाइनेंशियल रिजल्ट कुछ कमजोर रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में MV इलेक्ट्रोसिस्टम्स को 12.6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने 1.4 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। इसी दौरान कंपनी का रेवेन्यू 21% घटकर 49.4 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले 62.6 करोड़ रुपये था। ऐसे में निवेशकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की विकास योजनाओं का अच्छी तरह विश्लेषण करने के बाद ही निवेश का फैसला लें।
गौरतलब है कि कंपनी ने नवंबर 2025 में IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे, जिसे अप्रैल 2026 में मंजूरी मिल गई थी। इस IPO के मर्चेंट बैंकर संडे कैपिटल एडवाइजर्स (Sundae Capital Advisors) हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए यह IPO निवेशकों की नजर में रह सकता है, लेकिन किसी भी निवेश से पहले कंपनी के जोखिम और वित्तीय स्थिति को समझना बेहद जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।