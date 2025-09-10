Mutual fund sip inflows dip marginally by 1 percent to 28265 crore rs in august check detail कम हुई SIP में निवेश की दिलचस्पी, गिरावट की क्या वजह, समझें, Business Hindi News - Hindustan
कम हुई SIP में निवेश की दिलचस्पी, गिरावट की क्या वजह, समझें

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में निवेश को लेकर लोगों की दिलचस्पी कम हुई है। उद्योग निकाय एम्फी ने बताया कि यह अगस्त में 28,265 करोड़ रुपये रह गया। एक महीना पहले जुलाई में यह 28,464 करोड़ रुपये था।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 04:53 PM
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में निवेश को लेकर दिलचस्पी कम हुई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के ताजा आंकड़ों से इसके संकेत मिल रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी फ्लो में मासिक आधार पर 1% की मामूली गिरावट देखी गई और यह अगस्त में 28,265 करोड़ रुपये रह गया। एक महीना पहले जुलाई में यह 28,464 करोड़ रुपये था।

म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश भी कम

आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश अगस्त महीने में घटकर 33,430 करोड़ रुपये रह गया जो जुलाई की तुलना में 22 प्रतिशत कम है। उद्योग निकाय एम्फी ने बताया कि इक्विटी आधारित फंड योजनाओं में जुलाई के दौरान 42,702 करोड़ रुपये का निवेश आया था लेकिन अगस्त में यह घटकर 33,430 करोड़ रुपये रह गया।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

विशेषज्ञों ने इस गिरावट का प्रमुख कारण नई कोष पेशकश (एनएफओ) में आई कमी को बताया है। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कारोबार अधिकारी अखिल चतुर्वेदी ने कहा- जुलाई की तुलना में करीब 9,000 करोड़ रुपये की गिरावट के पीछे एनएफओ में आई कमी प्रमुख वजह है। शेष फ्लो स्थिर और स्वस्थ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की बिकवाली के बीच भी भारतीय निवेशक इक्विटी में निवेश जारी रख रहे हैं, जो बाजार के लिए सकारात्मक है।

किस फंड में कितना निवेश

म्यूचुअल फंड के श्रेणीवार आंकड़ों में फ्लेक्सी कैप फंड में अगस्त के दौरान सबसे अधिक 7,679 करोड़ रुपये का निवेश आया। मिडकैप फंड में 5,330 करोड़ रुपये, स्मॉलकैप फंड में 4,993 करोड़ रुपये, क्षेत्रवार/विषयवस्तु वाले फंड में 3,893 करोड़ रुपये और लार्जकैप फंड में 2,835 करोड़ रुपये का निवेश आया। दूसरी तरफ, ऋण-आधारित फंड योजनाओं में 7,980 करोड़ रुपये की निकासी देखी गई। कुल मिलाकर, म्यूचुअल फंड उद्योग में अगस्त माह के दौरान कुल 52,443 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो जुलाई के 1.8 लाख करोड़ रुपये की तुलना में बहुत कम है। अगस्त अंत तक उद्योग की प्रबंधन-अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) घटकर 75.2 लाख करोड़ रुपये पर आ गई जो जुलाई अंत में 75.36 लाख करोड़ रुपये थी।

