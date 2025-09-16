म्यूचुअल फंड हो तो ऐसा: ₹10000 का SIP निवेश बढ़कर ₹1.79 करोड़ हो गया, निवेशक गदगद

यह एक ओपन-एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है, जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करती है। इसका मुख्य उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी-संबंधित साधनों में निवेश करके पूंजी को बढ़ाना है।

Mutual Fund: केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड (Canara Robeco Mutual Fund) की प्रमुख स्कीम केनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड ने 22 साल पूरे कर लिए हैं। इस स्कीम ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। सितंबर 2003 में लॉन्च होने के बाद से, केनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में ₹10,000 प्रति माह की व्यवस्थित निवेश योजना (SIP) 29 अगस्त, 2025 तक बढ़कर ₹1.79 करोड़ हो गई है। इस अवधि में कुल निवेशित राशि ₹26.4 लाख थी, जिसने 15.04% का XIRR प्रदान किया।

क्या है डिटेल बता दें कि अगर किसी ने स्कीम की शुरुआत में ₹10,000 निवेश किया होता, तो वह रकम 29 अगस्त 2025 तक बढ़कर ₹3.37 लाख हो जाती, जबकि बेंचमार्क (BSE 500 TRI) में यही निवेश केवल ₹2.69 लाख तक ही बढ़ा। यह एक ओपन-एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है, जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करती है। इसका मुख्य उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी-संबंधित साधनों में निवेश करके पूंजी को बढ़ाना है। सामान्य परिस्थितियों में, फंड अपनी संपत्ति का 65% से 100% इक्विटी, 0% से 35% डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, और 0% से 10% REITs व InvITs में निवेश करता है। इस स्कीम का प्रबंधन श्रिदत्ता भंडवालदार (हेड इक्विटीज़) और प्रणव गोखले (फंड मैनेजर) कर रहे हैं।