1500% से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, कुछ देर रॉकेट सा उड़ा शेयर, फिर गिरा धड़ाम

संक्षेप: मुथूट माइक्रोफिन के शेयर मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 5% चढ़कर 197.50 रुपये पर पहुंच गए। हालांकि, यह तेजी टिक नहीं सकी और कंपनी के शेयर बिखर गए। कंपनी के शेयर फिलहाल 6% की गिरावट के साथ 175.95 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जबरदस्त मुनाफा हुआ है। मुथूट माइक्रोफिन का मुनाफा 16 गुना बढ़ गया है। तीसरी तिमाही के शानदार वित्तीय नतीजों के बाद मुथूट माइक्रोफिन के शेयर मंगलवार को BSE में शुरुआती कारोबार के दौरान 5 पर्सेंट की तेजी के साथ 197.50 रुपये पर पहुंच गए। हालांकि, यह तेजी बहुत देर टिक नहीं सकी और कंपनी के शेयर बिखर गए। मुथूट माइक्रोफिन के शेयर फिलहाल 6 पर्सेंट की गिरावट के साथ 175.95 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

1543% बढ़ा है मुथूट माइक्रोफिन का मुनाफा

मुथूट माइक्रोफिन (Muthoot Microfin) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1543.16 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को दिसंबर 2025 तिमाही में 62.44 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड को 3.80 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी की सेल्स 602.81 करोड़ रुपये रही है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 680.78 करोड़ रुपये थी।

3.3% रही क्रेडिट कॉस्ट

चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही के लिए मुथूट माइक्रोफिन की क्रेडिट कॉस्ट 3.3 पर्सेंट रही है, जो कि चालू वित्त वर्ष के लिए 4-6 पर्सेंट से गाइडेंस से नीचे है। ऐब्सलूट टर्म में प्रोविजन्स 106 करोड़ रुपये रहे हैं, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 164 करोड़ रुपये थे। दिसंबर 2025 तिमाही में मुथूट माइक्रोफिन का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 12 पर्सेंट रहा, जो कि पिछली तिमाही के मुकाबले 11 बेसिस प्वाइंट ज्यादा है। कंपनी का ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो सालाना आधार पर 5.4 पर्सेंट बढ़कर 13,079 करोड़ रुपये रहा है।