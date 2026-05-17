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दोगुना मुनाफा! अब ₹4,000 करोड़ का IPO ला रही ये गोल्ड लोन कंपनी, निवेशकों को मिलेगा फायदा?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुथूट फिनकॉर्प ने 4,000 करोड़ रुपये के IPO को मंजूरी दे दी है। इसके साथ कंपनी ने शेयर स्प्लिट, NCD इश्यू और बड़े स्तर पर फंड जुटाने की योजनाओं का भी ऐलान किया है। कंपनी का FY26 नेट प्रॉफिट दोगुने से ज्यादा बढ़कर 1,640 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

दोगुना मुनाफा! अब ₹4,000 करोड़ का IPO ला रही ये गोल्ड लोन कंपनी, निवेशकों को मिलेगा फायदा?

गोल्ड लोन (Gold Loan) सेक्टर की दिग्गज नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड (Muthoot Fincorp Ltd) शेयर बाजार में कदम रखने की पूरी तैयारी कर चुकी है। शनिवार (16 मई) को हुई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में ₹4,000 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बोर्ड ने शेयर स्प्लिट (Share Split) और अन्य माध्यमों से भारी फंड जुटाने के बड़े प्लान को भी हरी झंडी दिखाई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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क्या है मुथूट फिनकॉर्प के IPO का पूरा प्लान?

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू (Fresh Issue) यानी नए इक्विटी शेयरों पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेगी, न कि पुराने निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेंगे। इन शेयरों की फेस वैल्यू अभी ₹10 प्रति शेयर होगी। यह आईपीओ बाजार की स्थितियों और सेबी (SEBI) जैसी नियामक संस्थाओं की मंजूरी के बाद बाजार में दस्तक देगा।

शेयर स्प्लिट (Share Split) को भी मंजूरी

छोटे और रिटेल इंवेस्टर्स (Retail Investors) को लुभाने के लिए बोर्ड ने अपने शेयरों के सब-डिविजन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर को ₹2 फेस वैल्यू वाले 5 इक्विटी शेयरों में बांट दिया जाएगा। शेयर स्प्लिट का मुख्य उद्देश्य शेयरों की कीमत को कम करना होता है, ताकि आम निवेशक आसानी से इन्हें खरीद सकें और बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे।

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फंड जुटाने के अन्य बड़े रास्ते

सिर्फ आईपीओ ही नहीं, मुथूट फिनकॉर्प ने अगले एक साल के लिए धन जुटाने का एक विशाल खाका तैयार किया है।

NCDs के जरिए ₹4,000 करोड़:- कंपनी 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 के बीच नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के पब्लिक इश्यू के जरिए ₹4,000 करोड़ जुटाएगी।

प्राइवेट प्लेसमेंट:- बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स और सबऑर्डिनेटेड डेट के जरिए अलग से ₹4,000 करोड़ जुटाने को मंजूरी दी है।

कमर्शियल पेपर्स:- कंपनी ने कुल ₹30,000 करोड़ की सीमा के साथ कमर्शियल पेपर्स जारी करने की भी योजना बनाई है, जिसमें किसी भी समय अधिकतम बकाया सीमा ₹10,000 करोड़ होगी।

मुनाफा हुआ दोगुना से भी ज्यादा

मुथूट फिनकॉर्प यह कदम बेहद मजबूत वित्तीय स्थिति के बीच उठा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में कंपनी का शुद्ध लाभ (Net Profit) रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर ₹1,640 करोड़ पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में दर्ज किए गए ₹787 करोड़ के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। सोने की बढ़ती कीमतों के कारण गोल्ड लोन सेक्टर के इस शानदार प्रदर्शन ने कंपनी को आईपीओ लाने का सबसे सही मौका दिया है।

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पिछले वित्त वर्ष (FY25) में रिकॉर्ड आईपीओ आने के बाद चालू वित्त वर्ष (FY26) में प्राइमरी मार्केट थोड़ा शांत रहा है। ऐसे में मुथूट फिनकॉर्प का यह ₹4,000 करोड़ का फ्रेश इश्यू बाजार में नई जान फूंक सकता है। रिटेल निवेशकों के लिए इस बड़े ब्रांड में हिस्सेदारी खरीदने का यह एक शानदार मौका साबित हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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