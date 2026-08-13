₹3000 करोड़ का IPO, प्रॉफिट वाली कंपनी...अब सेबी की हरी झंडी का इंतजार
मुख्य बातें
- मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड ने आईपीओ के जरिए 3,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं
- अब सेबी की हरी झंडी का इंतजार है
Muthoot Fincorp IPO: बीते कुछ समय में कई फाइनेंशियल कंपनियों ने आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में एंट्री ली है। अब मुथूट पप्पाचन ग्रुप की कंपनी मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड ने भी आईपीओ के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। इस कंपनी ने आईपीओ के जरिए 3,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, यह IPO पूरी तरह से इक्विटी शेयरों का नया इश्यू है। मतलब ये कि इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल नहीं है यानी शेयरहोल्डर्स हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं।
क्या होगा पैसे का?
मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड के आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी के टियर-1 कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए किया जाएगा ताकि भविष्य की कैपिटल जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसमें आगे लोन देने और कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ और विस्तार में मदद करना शामिल है। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी, जेएम फाइनेंशियल और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
कंपनी के बारे में
मुथूट पप्पाचन ग्रुप की कंपनी मुथूट फिनकॉर्प की विरासत 1887 से चली आ रही है। यह एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जिसका मुख्य बिजनेस गोल्ड लोन है। इसके पोर्टफोलियो में बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी के बदले लोन, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, डिजिटल लोन, माइक्रोफाइनेंस और हाउसिंग लोन जैसी कई अन्य सेवाएं भी शामिल हैं। कंपनी दो दशकों से ज्यादा समय से गोल्ड लोन के बिजनेस में है और पूरे भारत में फैले अपने ब्रांच नेटवर्क के साथ-साथ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, 'मुथूट फिनकॉर्प वन' के जरिए काम करती है।
31 मार्च 2026 तक मुथूट फिनकॉर्प के पास 73,444.72 करोड़ रुपये की एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) थी और पूरे भारत में 5,610 ब्रांच का नेटवर्क था। इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 4.26 मिलियन यूजर हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ड्राफ्ट पेपर्स में बताया गया है कि मार्च 2024 और मार्च 2026 के बीच मुथूट फिनकॉर्प के गोल्ड लोन AUM में 59.04 प्रतिशत की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ोतरी हुई।
फाइनेंशियल मोर्चे पर, कंपनी का प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर के 607.90 करोड़ रुपये से बढ़कर FY26 में 1,847.62 करोड़ रुपये हो गया। ऑपरेशन्स से रेवेन्यू FY25 के 8,497.69 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,203.81 करोड़ रुपये हो गया।
2026 में सक्रिय है आईपीओ मार्केट
2025 में सुस्ती के बाद भारत का IPO मार्केट अब तेज हो गया है। इसमें ऑटो-पार्ट्स बनाने वाली कंपनी 'धूत ट्रांसमिशन' से लेकर लॉजिस्टिक्स फर्म 'शिप रॉकेट' और डेयरी कंपनी 'मिल्की मिस्ट' जैसी अलग-अलग तरह की कंपनियां शामिल हो रही हैं जबकि निवेशक वैल्यूएशन और बिजनेस के फंडामेंटल्स को लेकर सावधानी बरत रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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