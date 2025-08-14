Muthoot Finance Shares jumped over 10 Percent gets Target Price of 2950 rupee रॉकेट बने मुथूट के शेयर, 10% से ज्यादा उछला दाम, 2950 रुपये तक का टारगेट, Business Hindi News - Hindustan
रॉकेट बने मुथूट के शेयर, 10% से ज्यादा उछला दाम, 2950 रुपये तक का टारगेट

मुथूट फाइनेंस के शेयर गुरुवार को 11% से ज्यादा के उछाल के साथ 2799 रुपये पर पहुंच गए हैं। मुथूट फाइनेंस के शेयर 52 हफ्ते के नए हाई पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों को 2950 रुपये तक का टारगेट प्राइस मिला है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 12:16 PM
पहली तिमाही के जबरदस्त नतीजों के बाद मुथूट फाइनेंस के शेयर रॉकेट बन गए हैं। गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 11 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 2799 रुपये पर पहुंच गए हैं। मुथूट फाइनेंस के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। कई ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस अपग्रेड किया है। मुथूट फाइनेंस के शेयरों को 2950 रुपये तक का टारगेट मिला है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1751.50 रुपये है।

2950 रुपये तक का मिला है टारगेट
ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने मुथूट फाइनेंस के शेयरों की रेटिंग अपग्रेड की है। ब्रोकरेज हाउस ने गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी के शेयरों को ओवरवेट रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली ने पहले मुथूट फाइनेंस के शेयरों को इक्वलवेट रेटिंग दी थी। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने मुथूट फाइनेंस के शेयरों का टारगेट प्राइस पहले के 2880 रुपये से बढ़ाकर 2920 रुपये कर दिया है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भी कंपनी के शेयरों का टारगेट बढ़ाकर 2950 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने पहले मुथूट फाइनेंस के शेयरों को 2660 रुपये का टारगेट दिया था। मुथूट फाइनेंस का कवरेज करने वाले 25 एनालिस्ट्स में से 15 ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। वहीं, 6 ने होल्ड रेटिंग, जबकि 4 ने कंपनी के शेयरों को सेल रेटिंग दी है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।

90% बढ़ा है मुथूट फाइनेंस का मुनाफा
मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 90 पर्सेंट बढ़कर 2046 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी को 1079 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। हायर लोन डिमांड की वजह से कंपनी के मुनाफे में यह उछाल आया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 54% बढ़कर 5703 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 3704 करोड़ रुपये था।

