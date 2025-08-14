रॉकेट बने मुथूट के शेयर, 10% से ज्यादा उछला दाम, 2950 रुपये तक का टारगेट

मुथूट फाइनेंस के शेयर गुरुवार को 11% से ज्यादा के उछाल के साथ 2799 रुपये पर पहुंच गए हैं। मुथूट फाइनेंस के शेयर 52 हफ्ते के नए हाई पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों को 2950 रुपये तक का टारगेट प्राइस मिला है।

पहली तिमाही के जबरदस्त नतीजों के बाद मुथूट फाइनेंस के शेयर रॉकेट बन गए हैं। गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 11 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 2799 रुपये पर पहुंच गए हैं। मुथूट फाइनेंस के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। कई ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस अपग्रेड किया है। मुथूट फाइनेंस के शेयरों को 2950 रुपये तक का टारगेट मिला है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1751.50 रुपये है।

2950 रुपये तक का मिला है टारगेट

ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने मुथूट फाइनेंस के शेयरों की रेटिंग अपग्रेड की है। ब्रोकरेज हाउस ने गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी के शेयरों को ओवरवेट रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली ने पहले मुथूट फाइनेंस के शेयरों को इक्वलवेट रेटिंग दी थी। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने मुथूट फाइनेंस के शेयरों का टारगेट प्राइस पहले के 2880 रुपये से बढ़ाकर 2920 रुपये कर दिया है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भी कंपनी के शेयरों का टारगेट बढ़ाकर 2950 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने पहले मुथूट फाइनेंस के शेयरों को 2660 रुपये का टारगेट दिया था। मुथूट फाइनेंस का कवरेज करने वाले 25 एनालिस्ट्स में से 15 ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। वहीं, 6 ने होल्ड रेटिंग, जबकि 4 ने कंपनी के शेयरों को सेल रेटिंग दी है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।