गोल्ड लोन देने वाली कंपनी के प्रॉफिट में बंपर उछाल, सुस्त पड़ा शेयर, आपका है दांव?
शेयर बाजार में तेजी के बीच मुथूट फाइनेंस के शेयर पर निवेशक सतर्क रहे। बुधवार को इस कंपनी के शेयर में 1% से ज्यादा गिरावट आई और भाव 2510.75 रुपये पर आ गया। अब इस तिमाही में नेट प्रॉफिट 65 प्रतिशत बढ़कर 1,974 करोड़ रुपये हो गया।
Muthoot finance result: गोल्ड लोन देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी मुथूट फाइनेंस ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में नेट प्रॉफिट 65 प्रतिशत बढ़कर 1,974 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 1,196 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।
मुथूट फाइनेंस ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय 44 प्रतिशत बढ़कर 6,485 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,492 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कंपनी की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां सालाना आधार पर 37 प्रतिशत बढ़कर 1,33,938 करोड़ रुपये हो गईं, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 98,048 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने मुथूट मनी लिमिटेड में 500 करोड़ रुपये और मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड में 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है।
शेयर में गिरावट
शेयर बाजार में तेजी के बीच मुथूट फाइनेंस के शेयर पर निवेशक सतर्क रहे। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को इस कंपनी के शेयर में 1% से ज्यादा गिरावट आई और भाव 2510.75 रुपये पर आ गया। शेयर में यह गिरावट ऐसे समय आई जब सेंसेक्स और निफ्टी में खरीदारी हो रही थी।
क्या कहा कंपनी के चेयरमैन ने
कंपनी के चेयरमैन जॉर्ज जैकब मुथूट ने कहा-मुथूट फाइनेंस ने वित्त वर्ष 26 की शुरुआत मजबूती से की है। हमारी प्रबंधनाधीन लोन एसेट्स 1,33,938 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं और प्रबंधनाधीन स्टैंडअलोन लोन एसेट्स 1,20,031 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। मुथूट मनी की गोल्ड लोन एसेट्स में 237% की वृद्धि के साथ 1,449 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,879 करोड़ रुपये और मुथूट फाइनेंस की स्वर्ण ऋण परिसंपत्तियों में 40% की वृद्धि के साथ 80,922 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,13,194 करोड़ रुपये हो गई।