करीब दोगुना बढ़ा मुथूट फाइनेंस का मुनाफा, 9 महीने में 100% चढ़ गए कंपनी के शेयर

गोल्ड गिरवी रखकर लोन देने वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में करीब दोगुना बढ़ गया है। मुथूट फाइनेंस का मुनाफा दिसंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर 94.9 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 2656 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में मुथूट फाइनेंस का मुनाफा 1363 करोड़ रुपये था। मुथूट फाइनेंस के शेयर गुरुवार को BSE में 3 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 4069 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 9 महीनों में कंपनी के शेयरों में 100 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

64% बढ़ी है मुथूट फाइनेंस की नेट इंटरेस्ट इनकम

मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 64 पर्सेंट बढ़कर 4467 करोड़ रुपये रही है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में मुथूट फाइनेंस की नेट इंटरेस्ट इनकम 2721 करोड़ रुपये थी। 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी का कंसॉलिडेटेड लोन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 1,64,720 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले इसमें 48 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली है।

9 महीने में 100% चढ़ गए हैं मुथूट फाइनेंस के शेयर

गोल्ड लोन देने वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) के शेयर पिछले 9 महीनों में 100 पर्सेंट उछल गए हैं। मुथूट फाइनेंस के शेयर 20 मई 2025 को 2030.90 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 12 फरवरी 2026 को 4069 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो मुथूट फाइनेंस के शेयरों में 60 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। पिछले 5 दिन में इस गोल्ड लोन कंपनी के शेयरों में 15 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। मुथूट फाइनेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4149 रुपये है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1964.35 रुपये है।

10 साल में 2183% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

मुथूट फाइनेंस के शेयरों में पिछले 10 साल में 2183 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। गोल्ड लोन देने वाली कंपनी के शेयर 12 फरवरी 2016 को 178.20 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 12 फरवरी 2026 को 4069 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो मुथूट फाइनेंस के शेयरों में करीब 210 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 1315 रुपेय से बढ़कर 4000 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।