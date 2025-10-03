musk urged his more than 220 million followers to quit netflix मस्क ने अपने 22 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स से की नेटफ्लिक्स छोड़ने की अपील, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़musk urged his more than 220 million followers to quit netflix

Musk Vs Netflix: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और एक्स (पहले ट्विटर) के मालिक एलन मस्क ने 1 अक्टूबर को अपने 22 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स से नेटफ्लिक्स छोड़ने की अपील की। मस्क ने खुद अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की बात कही।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 06:21 AM
दुनिया के सबसे अमीर शख्स और एक्स (पहले ट्विटर) के मालिक एलन मस्क ने 1 अक्टूबर को अपने 22 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स से एक अपील की। उन्होंने कहा, "अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नेटफ्लिक्स को कैंसल कर दें"। यह बयान एक ऐसे मीम के जवाब में था, जिसमें नेटफ्लिक्स के "ट्रांसजेंडर वोक एजेंडे" की तुलना एक 'ट्रोजन हॉर्स' से की गई थी, जो 'आपके बच्चों' के किले में घुसने की कोशिश कर रहा है। मस्क ने खुद अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की बात कही और पिछले तीन दिनों में इस मुद्दे पर 26 से ज्यादा बार पोस्ट करके अपना गुस्सा जाहिर किया।

किस कार्टून शो ने बढ़ाई आग

यह पूरा विवाद नेटफ्लिक्स के एक एनिमेटेड कार्टून शो 'डेड एंड: पैरानॉर्मल पार्क' को लेकर शुरू हुआ। इस शो में मुख्य किरदार 'बार्नी' खुद को एक ट्रांसजेंडर लड़का बताता है। एक दृश्य में वह कहता है, "मैं ट्रांस हूं, नॉर्मा... यहां आकर मैं एकदम नया इंसान बन गया हूं। मैं बस बार्नी बन सकता हूं"।

दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट अकाउंट 'लिब्स ऑफ टिकटॉक' ने इस क्लिप को शेयर करते हुए आरोप लगाया कि नेटफ्लिक्स 7 साल की उम्र के बच्चों को लक्ष्य करके उन पर "प्रो-ट्रांसजेंडर विचार" थोप रहा है। मस्क ने इसी पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, "यह ठीक नहीं है"। दिलचस्प बात यह है कि इस शो को नेटफ्लिक्स ने साल 2023 में ही दो सीजन के बाद कैंसल कर दिया था और फिलहाल कंपनी इसका प्रचार भी नहीं कर रही है।

निर्माता की चिंता और मस्क के अन्य आरोप

शो के निर्माता हैमिश स्टील ने इस विवाद पर हैरानी जताई। उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लूस्काई पर लिखा, "आज का दिन बहुत अजीब रहने वाला है"। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें घृणा और एंटी-सेमेटिक (यहूदी विरोधी) ईमेल मिलने लगे हैं, जिससे वह डर गए हैं।

मस्क ने सिर्फ इस एक शो को ही निशाना नहीं बनाया। उन्होंने 'कोकोमेलन' और 'द बेबी-सिटर्स क्लब' जैसे दूसरे बच्चों के शो में भी "प्रो-ट्रांस थीम्स" होने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने नेटफ्लिक्स पर 'एंटी-व्हाइट' भर्ती प्रक्रिया अपनाने और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सिर्फ डेमोक्रैटिक पार्टी को दान देने के गलत दावों को भी बढ़ावा दिया।

नेटफ्लिक्स पर क्या असर पड़ा?

मस्क के इस बहिष्कार अभियान के बाद नेटफ्लिक्स के शेयरों में गिरावट देखी गई। इस खबर के आने के बाद कंपनी के शेयर लगभग 2.4% गिर गए। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरावट ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। नेटफ्लिक्स के पास 30 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हैं और पिछले साल इसके शेयरों में 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

एक विश्लेषक का कहना है कि मस्क के आह्वान से जितने लोग सदस्यता रद्द करेंगे, संभव है कि उससे अधिक लोग इसके विरोध में नई सदस्यता ले लें। नेटफ्लिक्स ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

