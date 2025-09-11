अडानी की जीवन भर की कमाई से ज्यादा दौलत 1 दिन में बनाई

Richest Person of the World: अडानी की जीवन भर की कमाई से अधिक दौलत एक ही दिन में कमाने वाले ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के बाद अब दूसरे स्थान पर हैं। लैरी एलिसन अरबपति नंबर वन एलन मस्क से के वल 0.5 अरब डॉलर दूर हैं।

अडानी की जीवन भर की कमाई से अधिक दौलत एक ही दिन में कमाने वाले ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन कुछ घंटे के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे। अब लैरी एलिसन अरबपति नंबर वन एलन मस्क से के वल 0.5 अरब डॉलर दूर हैं। लैरी एलिसन 383 अरब डॉलर के साथ अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। जबकि, पहले नंबर काबिज एलन मस्क के पास 384 अरब डॉलर की संपत्ति है।

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक लैरी एलिसन की संपत्ति में बुधवार को 88.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। यह रकम अडानी की जीवन भर की कमाई 80.9 अरब डॉलर से बहुत अधिक है। वहीं, मुकेश अंबानी की जीवन भर की कमाई 97.9 अरब डॉलर से थोड़ी कम।

कौन हैं लैरी एलिसन लैरी एलिसन (लॉरेंस जोसेफ एलिसन) एक अमेरिकी व्यवसायी, निवेशक और ओरेकल कॉर्पोरेशन के सह-संस्थापक हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस सॉफ्वेटयर कंपनियों में से एक है। वर्तमान में वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ओरेकल के कार्यकारी अध्यक्ष एवं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) के रूप में कार्यरत हैं।

कहां से आई इतनी दौलत एलिसन अभी दुनिया के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक साल 2025 में एलिसन की संपत्ति 191 अरब डॉलर बढ़ी है। एलिसन की ओरकल में हिस्सेदारी है। ओरेकल कॉर्पोरेशन के शेयरों में बुधवार को 35.91 फीसद की छलंगा देखी गई। इससे एलिसन के नेटवर्थ में भी बंपर उछाल दर्ज की गई। इस साल अबतक इसके शेयरों में 97.75 पर्सेंट की उछाल हो चुकी है।