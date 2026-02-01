Hindustan Hindi News
मुंबई देश में सबसे महंगा महानगर, सबसे सस्ते शहरों में इनका नाम, अब दिल्ली भी पैसे वालों की

संक्षेप:

सर्बिया कंपनी नंबियो ने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 रिपोर्ट जारी की इसमें दुनिया के 506 शहरों का डाटा जारी किया है। रिपोर्ट में मुंबई का इंडेक्स 26.3, दिल्ली का 23.2 दर्ज है। वहीं, दुनिया में स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख सबसे महंगा है। 

Feb 01, 2026 05:58 am ISTDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
बढ़ती महंगाई के बीच जारी ताजा रिपोर्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में दुनिया के सबसे महंगे शहरों की नई तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में स्विट्जरलैंड के शहरों ने अमीरी और महंगाई के मामले में कब्जा कर रखा है, वहीं भारत में मुंबई इस साल भी सबसे खर्चीला महानगर बना हुआ है। हालांकि, इस साल दिल्ली ने खर्चीले महानगर के मामले में बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गया।

सर्बिया की डेटा प्लेटफॉर्म कंपनी नंबियो ने दुनिया के 506 शहरों का डाटा जारी किया है। कंपनी हर साल जीवन यापन लागत डाटा जारी करती है। पिछले चार साल(2023-2026 के बीच) के आंकड़ों के आधार पर पाया गया कि दिल्ली में लिविंग इंडेक्स की लागत लगातार बढ़ी है। वर्ष 2023 में दिल्ली का लिविंग इंडेक्स 21.8 पर था, जो इस साल बढ़कर 23.2 पहुंच गया है। वहीं मुंबई का इंडेक्स इस साल 26.3 और बेंगलुरू का 21.9 दर्ज किया गया।

किसको कितनी रैंकिंग

रिपोर्ट के अनुसार, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख (118.5) दुनिया का सबसे महंगा शहर बना हुआ है। उसके बाद जेनेवा और बेसल का नंबर है। वहीं न्यूयॉर्क 100 के स्कोर के साथ सातवें स्थान पर है। इस सूची में मुंबई को 445वें, दिल्ली को 454वें और बेंगलुरू को 457वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में गुरुग्राम (450) और नोएडा (458) का नाम भी है। बता दें, यह रैंकिंग न्यूयॉर्क सिटी को आधार (100) मानकर बनाई गई है। यानी दिल्ली में रहने की लागत न्यूयॉर्क सिटी से 76.8 फीसदी कम है।

छह फीसदी से अधिक की वृद्धि

दिल्ली में पिछले चार साल का इंडेक्स बताता है कि यहां बुनियादी सुविधाओं और खान-पान की लागत में लगभग 6.4 फीसदी की वृद्धि हुई है। मुंबई में एक व्यक्ति का औसत मासिक खर्च (बिना किराये के) 30-35 हजार तक है। वहीं दिल्ली में एक परिवार (4 सदस्य) का औसत खर्च 85 से एक लाख के पार पहुंच गया है।

महंगा होने का कारण

- दिल्ली का किराया अन्य महानगरों के मुकाबले कम है, लेकिन 2026 में इसमें चार फीसदी की बढ़त देखी गई।

- राशन के दामों में पिछले साल के मुकाबले 8-10 प्रति की वृद्धि हुई

- बिजली, पानी और इंटरनेट के साथ मेट्रो और कैब के बढ़ते खर्चों ने इंडेक्स को ऊपर धकेला है। दिल्ली में औसत सेवा बिल अब चार से छह हजार के बीच में है

तीन शहरों में पिछले चार साल में लिविंग इंडेक्स की स्थिति

शहर 2023 2024 2025 2026

मुंबई 24.1 24.8 25.4 26.3

दिल्ली 21.8 22.1 22.9 23.2

बेंगलुरु 22.5 23.2 24.4 21.9

(स्रोत : नंबिया लिविंग इंडेक्स)

2026 में दिल्ली में अलग-अलग श्रेणियों में स्थिति

कॉस्ट ऑफ लिविंग - 23.2 (बिना किराये के रहने का खर्च)

किराया - 7.0 ( किराये की लागत)

किराना - 23.0 (राशन, फल और सब्जियों की लागत)

रेस्टोरेंट - 15.9 (बाहर खाने-पीने का खर्च)

क्रय शक्ति - 72.2 (लोगों की खरीदारी क्षमता)

यह शहर सबसे सस्ते

इंडेक्स रिपोर्ट में आखिरी शीर्ष 10 शहरों में भारत के जगहों का नाम शामिल है। इसमें कोयंबटूर सबसे आखिरी पायदान (479) पर है। इसके बाद लखनऊ, इंदौर, सूरत, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, भोपाल, पटना और भुवनेश्वर हैं। यानी ये भारत के सबसे किफायती शहरों में हैं।

दिल्ली के 23.2 लिविंग इंडेक्स में ये चीजें शामिल

- रोजमर्रा का राशन

- रेस्टोरेंट में खाना-पीना

- परिवहन

- बुनियादी सुविधाएं (बिजली, पानी, गैस)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
