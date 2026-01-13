Hindustan Hindi News
नौकरी बदलने की वजह से हो गए कई PF अकाउंट, एक में मर्ज करने का ये है आसान तरीका

संक्षेप:

अगर आपके पास कई नौकरियों के कारण एक से ज्यादा PF अकाउंट हैं, तो इसे मर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन है। हालांकि, इसके लिए आपका UAN नंबर एक्टिव होना चाहिए। UAN नंबर कर्मचारी की सैलरी स्लिप पर मिल जाता है।

Jan 13, 2026 03:25 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अकसर नौकरी बदलने के बाद लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या पुराने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट को ट्रांसफर कराना होता है। दरअसल, हर कंपनी में एक PF अकाउंट बन जाता है और ऐसे में जितनी बार नौकरी बदली जाती है उतने अकाउंट हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पुराने PF अकाउंट को वर्तमान खाते में कैसे मर्ज किया जाए। आइए हम इसको सिलसिलेवार बताते हैं।

ऑनलाइन है प्रक्रिया

दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट पर यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। PF खातों को मर्ज करने के लिए UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ) सबसे अहम भूमिका निभाता है। यह नंबर आमतौर पर कर्मचारी की सैलरी स्लिप पर मिल जाता है। यदि कर्मचारी का UAN एक्टिव है और आधार, बैंक व मोबाइल से लिंक है, तो PF ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है।

-सबसे पहले EPFO के Unified Member Portal पर लॉग-इन करना होता है।

- इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर One Member – One EPF Account (ट्रांसफर रिक्वेस्ट) विकल्प चुनना होता है।

- यहां पुराने PF खाते का मेंबर आईडी या UAN विवरण भरकर ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट की जाती है।

- इस प्रक्रिया में कर्मचारी को वर्तमान नियोक्ता या पुराने नियोक्ता से सत्यापन का विकल्प मिलता है। कुछ मामलों में इसकी भी जरूरत नहीं होती है।

OTP एंटर करने के बाद रिक्वेस्ट सब्मिट

PF ट्रांसफर अनुरोध को अंतिम रूप देने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आता है। OTP डालते ही आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है और ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है।इसके बाद फॉर्म 13 का पीडीएफ भी डाउनलोड करने का विकल्प मिलता है। ट्रांसफर की प्रक्रिया 15 से 30 दिनों में पूरी हो जाती है। ट्रांसफर पूरा होते ही पुराने खाते का बैलेंस शून्य हो जाता है और पूरी राशि वर्तमान PF खाते में जुड़ जाती है।

क्या हैं फायदे?

PF ट्रांसफर कराना बेहतर विकल्प होता है। इससे कर्मचारी किसी तरह के कन्फ्यूजन में नहीं रहता है। इसके साथ ही रिटायरमेंट के समय बड़ा फंड तैयार होता है और पेंशन लाभ भी पूरा मिलता है। वहीं, ब्याज की निरंतरता बनी रहती है।

