1 लाख रुपये के बना दिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा, मोटरसाइकिल और थ्री-व्हीलर बनाती है कंपनी

टीवीएस मोटर कंपनी ने 20 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए थे।

Multibagger Stock: मजबूत कंपनी पर आपका लगाया दांव लंबी अवधि में आपको मालामाल कर सकता है। मोटरसाइकिल और तीन पहिया गाड़ी बनाने वाली टीवीएस मोटर कंपनी ने 20 साल में कुछ ऐसा ही छप्परफाड़ रिटर्न अपने शेयरधारकों को दिया है। टीवीएस मोटर कंपनी ने 20 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर शुक्रवार 5 सितंबर को 3476.95 रुपये पर बंद हुए हैं।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा

टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर 2 सितंबर 2005 को 41.25 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 2 सितंबर 2005 को 1 लाख रुपये से टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर खरीदे होते तो उसे 2424 शेयर मिलते। टीवीएस मोटर ने सितंबर 2010 को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया है। अगर बोनस शेयरों को जोड़ लें तो शेयरों की कुल संख्या बढ़कर 4,848 पहुंच जाती है। टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर 5 सितंबर 2025 को BSE में 3476.95 रुपये पर बंद हुए हैं। ऐसे में 4848 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 1.68 करोड़ रुपये है। हमने अपने कैलकुलेशन में कंपनी की तरफ से दिए गए डिविडेंड को शामिल नहीं किया है। साल 2005 के टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर प्राइस स्क्रीनर से लिए हैं।