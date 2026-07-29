Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस शेयर में लगा 10% का लोअर सर्किट, बढ़त वाले बाजार में भी बेचने की होड़

By Deepak Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • थंगामयिल ज्वैलरी ने जून 2026 में खत्म हुई तिमाही के लिए 85 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया
  • इस शानदार नतीजे से बेअसर कंपनी के शेयर को बेचने की होड़ सी थी
  • यही वजह है कि शेयर में 10 पर्सेंट का लोअर सर्किट लग गया
share
sensex

Thangamayil Jewellery share: शेयर बाजार बुधवार को गुलजार रहा लेकिन इस दौरान कुछ शेयरों को बेचने की होड़ सी थी। ऐसी ही एक होड़ थंगामयिल ज्वैलरी के शेयर को लेकर थी। जबरदस्त बिकवाली की वजह से BSE पर यह शेयर 10% गिरकर 6,461 रुपये के लोअर सर्किट पर पहुंच गया। ये भूचाल ऐसे समय में आया है जब कंपनी ने जून तिमाही (Q1 FY27) के लिए शानदार नतीजे जारी किए हैं।

कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे?

थंगामयिल ज्वैलरी ने जून 2026 में खत्म हुई तिमाही के लिए 85 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह पिछले साल इसी तिमाही में 45.7 करोड़ रुपये था। इसमें 86% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू सालाना आधार पर 71.2% बढ़कर 2666.4 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की जून तिमाही में यह 1558 करोड़ रुपये था। एबिटा की बात करें तो एक साल पहले के 87 करोड़ रुपये से 66.2% बढ़कर 144.6 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, एबिटा मार्जिन थोड़ा घटकर 5.4% रह गया जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 5.6% था।

ये भी पढ़ें:56% बढ़ा टाटा की इस कंपनी का मुनाफा, अब शेयर पर निवेशकों की रहेगी नजर

30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही के दौरान कंपनी में सेम-स्टोर सेल्स (SSS) में 44.4% की बढ़ोतरी हुई। पिछली तिमाही में यह बढ़ोतरी 72.3% थी। थंगामयिल ज्वैलरी ने कहा कि सोने की बिक्री की मात्रा (वॉल्यूम) अपेक्षाकृत कम रही जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें पिछली तिमाही के मुकाबले कम थीं। कंपनी के अनुसार मांग पर मुख्य रूप से 13 मई 2026 से सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने और भारतीय रुपये की कीमत में भारी गिरावट का असर पड़ा। इन वजहों से कई ग्राहकों ने गहनों की खरीद टाल दी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में अमेरिकी डॉलर के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतें कम हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें:₹53 का प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट में भी गदर...5 अगस्त से होगा इस IPO का आगाज
ये भी पढ़ें:अडानी के इस शेयर को बेचकर निकल रहे निवेशक, मुनाफा बढ़ने के बाद भी हड़कंप

कंपनी ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध से पैदा हुई अनिश्चितता का ग्राहकों की सोच पर बुरा असर पड़ा। कंपनी ने बताया कि जिन इलाकों में वह काम करती है, वहां विदेशों से आने वाले पैसे (रेमिटेंस) में कमी के कारण प्रवासी लोगों द्वारा सोने की खरीद में सुस्ती आई, जिससे तिमाही-दर-तिमाही आधार पर बिक्री में और कमी आई। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में मांग में सुधार होगा।

स्टॉक का परफॉर्मेंस

थंगामयिल ज्वैलरी के शेयरों में पिछले एक महीने में 10%, तीन महीनों में 62% और पिछले छह महीनों में 85% की बढ़त हुई है। एक साल के आधार पर स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और इसमें 249% की बढ़त रही है जबकि पिछले पांच वर्षों में इसने 1,370% का रिटर्न दिया है। शेयर ने 28 जुलाई को पिछले ट्रेडिंग सेशन में ₹7,429 का 52-हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ जबकि इसका 52 हफ्ते का निचला स्तर ₹1,774.35 है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।