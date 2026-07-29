इस शेयर में लगा 10% का लोअर सर्किट, बढ़त वाले बाजार में भी बेचने की होड़

Thangamayil Jewellery share: शेयर बाजार बुधवार को गुलजार रहा लेकिन इस दौरान कुछ शेयरों को बेचने की होड़ सी थी। ऐसी ही एक होड़ थंगामयिल ज्वैलरी के शेयर को लेकर थी। जबरदस्त बिकवाली की वजह से BSE पर यह शेयर 10% गिरकर 6,461 रुपये के लोअर सर्किट पर पहुंच गया। ये भूचाल ऐसे समय में आया है जब कंपनी ने जून तिमाही (Q1 FY27) के लिए शानदार नतीजे जारी किए हैं।

कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे? थंगामयिल ज्वैलरी ने जून 2026 में खत्म हुई तिमाही के लिए 85 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह पिछले साल इसी तिमाही में 45.7 करोड़ रुपये था। इसमें 86% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू सालाना आधार पर 71.2% बढ़कर 2666.4 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की जून तिमाही में यह 1558 करोड़ रुपये था। एबिटा की बात करें तो एक साल पहले के 87 करोड़ रुपये से 66.2% बढ़कर 144.6 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, एबिटा मार्जिन थोड़ा घटकर 5.4% रह गया जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 5.6% था।

30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही के दौरान कंपनी में सेम-स्टोर सेल्स (SSS) में 44.4% की बढ़ोतरी हुई। पिछली तिमाही में यह बढ़ोतरी 72.3% थी। थंगामयिल ज्वैलरी ने कहा कि सोने की बिक्री की मात्रा (वॉल्यूम) अपेक्षाकृत कम रही जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें पिछली तिमाही के मुकाबले कम थीं। कंपनी के अनुसार मांग पर मुख्य रूप से 13 मई 2026 से सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने और भारतीय रुपये की कीमत में भारी गिरावट का असर पड़ा। इन वजहों से कई ग्राहकों ने गहनों की खरीद टाल दी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में अमेरिकी डॉलर के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतें कम हो सकती हैं।

कंपनी ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध से पैदा हुई अनिश्चितता का ग्राहकों की सोच पर बुरा असर पड़ा। कंपनी ने बताया कि जिन इलाकों में वह काम करती है, वहां विदेशों से आने वाले पैसे (रेमिटेंस) में कमी के कारण प्रवासी लोगों द्वारा सोने की खरीद में सुस्ती आई, जिससे तिमाही-दर-तिमाही आधार पर बिक्री में और कमी आई। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में मांग में सुधार होगा।