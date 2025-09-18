तीन साल में 262% चढ़ा यह मल्टीबैगर, अब यह दिग्गज निवेशक खरीद रहा 100 करोड़ रुपये के शेयर

दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल, मल्टीबैगर कंपनी टेगा इंडस्ट्रीज में 100 करोड़ रुपये लगा रहे हैं। वह कंपनी के 5 लाख से ज्यादा शेयर खरीद रहे हैं। कंपनी बोर्ड ने गुरुवार को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 1 करोड़ शेयरों के इश्यू को मंजूरी दे दी है।

मल्टीबैगर स्टॉक टेगा इंडस्ट्रीज पर दिग्गज निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल बड़ा दांव लगा रहे हैं। मुकुल अग्रवाल, टेगा इंडस्ट्रीज में 100 करोड़ रुपये लगा रहे हैं। वह कंपनी के 5 लाख से ज्यादा शेयर खरीद रहे हैं। टेगा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने गुरुवार को एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 1 करोड़ शेयरों के इश्यू को मंजूरी दे दी है। कंपनी 1994 रुपये प्रति शेयर के दाम पर इक्विटी शेयर अलॉट करेगी। इश्यू प्राइस शेयरों के पिछले बंद स्तर से 6 पर्सेंट के डिस्काउंट पर है। टेगा इंडस्ट्रीज के इस इश्यू का साइज करीब 2000.6 करोड़ रुपये का है।

प्रमोटर्स भी इश्यू में लेंगे हिस्सा

टेगा इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स भी इश्यू में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा, प्रस्तावित अलॉटीज में दिग्गज निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल का नाम है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स में टाटा म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड शामिल हैं। टाटा म्यूचुअल फंड 25,07,522 शेयर खरीदेगा। फंड 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। वहीं, बंधन म्यूचुअल फंड को 10,53,159 शेयर अलॉट होंगे। म्यूचुअल फंड 210 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। ITI म्यूचुअल

फंड इश्यू में 50 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करेगा, उसे 2,50,752 शेयर अलॉट होंगे।

3 साल में 262% उछले हैं कंपनी के शेयर

टेगा इंडस्ट्रीज (Tega Industries) के शेयर पिछले तीन साल में 262 पर्सेंट चढ़ गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 16 सितंबर 2022 को 558.90 रुपये पर थे। टेगा इंडस्ट्रीज के शेयर 18 सितंबर 2025 को 4 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 2024.90 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले दो साल में टेगा इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 112 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में टेगा इंडस्ट्रीज के शेयर 50 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2327.45 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1205.75 रुपये है।