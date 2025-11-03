Hindustan Hindi News
Multibagger Tata group company tata steel stock declares date to announce q2 results 2025
टाटा की कंपनी ने 12 नवंबर को बुलाई बैठक, 185 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा शेयर

Mon, 3 Nov 2025 04:52 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Multibagger Tata stock: वैसे तो टाटा स्टील के शेयर सोमवार को सुस्त नजर आए लेकिन टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने एक अहम ऐलान किया है। दरअसल, मल्टीबैगर टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील अगले सप्ताह वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) की दूसरी तिमाही के अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करने वाली है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी।

क्या कहा टाटा स्टील ने?

टाटा समूह की कंपनी ने कहा- टाटा स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 12 नवंबर, 2025 को होगी। इस बैठक में अन्य बातों के अलावा, 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों का ऐलान होगा। बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में टाटा स्टील ने प्रॉफिट में 118% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 918 करोड़ रुपये की तुलना में 2,007 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में साल-दर-साल 2.9% घटकर ₹53,178 करोड़ रह गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह ₹54,771 करोड़ था।

टाटा स्टील शेयर की कीमत

सोमवार को कारोबारी सत्र में टाटा स्टील के शेयरों में उतार-चढ़ाव रहा। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन टाटा स्टील के शेयर 182.65 रुपये पर बंद हुए। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो 187 रुपये और 122.60 रुपये है। टाटा समूह के शेयर ने अल्पावधि में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। टाटा स्टील के शेयर में एक महीने में 5.80%, तीन महीनों में 20% और छह महीनों में 30% की वृद्धि देखी गई। इस वर्ष अब तक यह 34% बढ़ा है। इस बीच, लंबी अवधि में टाटा स्टील एक मल्टीबैगर शेयर के रूप में उभरा है। इस शेयर ने पांच वर्षों में 350% और 10 वर्षों में 724% की भारी वृद्धि दर्ज की है।

हाल ही में ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने टाटा स्टील लिमिटेड के शेयरों की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदें कर दी है। ब्रोकरेज ने टाटा समूह के शेयर के लिए अपने टारगेट प्राइस को भी ₹180 से बढ़ाकर ₹210 कर दिया है। इससे पहले भी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने इस शेयर पर "खरीदें" रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया था, जबकि इनक्रेड इक्विटीज ने भी टारगेट प्राइस तय किया है।

दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
