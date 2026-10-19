₹1.46 लाख का निवेश बना ₹5.02 लाख! इस शेयर ने निवेशकों को दिया बड़ा फायदा

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Multibagger stock : शेयर बाजार में अगर सही शेयर चुनकर लंबे समय तक निवेश बनाए रखा जाए, तो छोटी रकम भी बड़ा फंड बना सकती है। ऐसा ही कुछ ब्राइट आउटडोर मीडिया (Bright Outdoor Media) के शेयर में देखने को मिला। कंपनी के आईपीओ में जिन निवेशकों ने 1.46 लाख रुपये लगाए थे और अब तक अपने शेयर संभालकर रखे हैं, उनके निवेश की वैल्यू बोनस शेयर मिलने के बाद बढ़कर करीब 5.02 लाख रुपये हो गई। यानी लंबे समय तक निवेश बनाए रखने वाले निवेशकों को अच्छा फायदा हुआ। इसके अलावा, कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड का फायदा भी दिया।

मार्च 2023 में आया था IPO कंपनी का IPO मार्च 2023 में आया था। इसका इश्यू प्राइस 146 रुपये प्रति शेयर रखा गया था। IPO का एक लॉट 1,000 शेयरों का था। यानी एक लॉट के लिए निवेशकों को कुल 1.46 लाख रुपये लगाने पड़ते थे। बता दें कि अगर किसी निवेशक को इस IPO में शेयर मिले होते और उसने अब तक अपने शेयर नहीं बेचे होते, तो आज उसके निवेश की वैल्यू 5 लाख रुपये से ज्यादा होती। आइए जानते हैं कैसे---

1.46 लाख रुपये के निवेश की वैल्यू 5 लाख रुपये से ज्यादा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, ब्राइट आउटडोर मीडियाका शेयर 335 रुपये के स्तर पर है। IPO में मिले 1,000 शेयरों पर कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर भी दिए थे। इसका मतलब है कि हर दो शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर मिला। इस तरह निवेशक के पास मौजूद 1,000 शेयर बढ़कर 1,500 हो गए। अब 335 रुपये के शेयर भाव के हिसाब से इन 1,500 शेयरों की कुल वैल्यू 5,02,500 रुपये यानी करीब 5.02 लाख रुपये हो जाती है। इस हिसाब से 1.46 लाख रुपये का शुरुआती निवेश बढ़कर 5 लाख रुपये से ज्यादा हो गया। हालांकि, इसमें मिलने वाला डिविडेंड अलग से जोड़ना होगा।

निवेशकों को तीन बार मिला डिविडेंड ब्राइट आउटडोर मीडिया ने अपने शेयरधारकों को तीन मौकों पर 0.50 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनकी एक्स-डिविडेंड तारीखें 19 सितंबर 2024, 22 सितंबर 2025 और 21 सितंबर 2026 थीं। डिविडेंड का फायदा यह होता है कि निवेशकों को अपने शेयर बेचे बिना कंपनी की ओर से नकद रकम मिलती है। यानी शेयर उनके पास बने रहते हैं और उन्हें अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है।

बोनस शेयर से बढ़ गई शेयरों की संख्या कंपनी के शेयर 18 जुलाई 2025 को बोनस इश्यू के लिए एक्स-बोनस हुए थे। कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी अगर किसी निवेशक के पास कंपनी के दो शेयर थे, तो उसे एक अतिरिक्त शेयर मिला। इस तरह उसके कुल शेयरों की संख्या बढ़ गई। हालांकि, बोनस शेयर मिलने का मतलब यह नहीं है कि निवेश की वैल्यू उसी अनुपात में तुरंत बढ़ जाती है। बोनस के बाद शेयर की कीमत में भी उसी हिसाब से बदलाव हो सकता है। निवेश की कुल वैल्यू बाजार भाव पर निर्भर करती है।