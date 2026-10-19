₹1.46 लाख का निवेश बना ₹5.02 लाख! इस शेयर ने निवेशकों को दिया बड़ा फायदा
मुख्य बातें
- कंपनी के आईपीओ में जिन निवेशकों ने 1.46 लाख रुपये लगाए थे और अब तक अपने शेयर संभालकर रखे हैं, उनके निवेश की वैल्यू बोनस शेयर मिलने के बाद बढ़कर करीब 5.02 लाख रुपये हो गई
- यानी लंबे समय तक निवेश बनाए रखने वाले निवेशकों को अच्छा फायदा हुआ
- इसके अलावा, कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड का फायदा भी दिया
Multibagger stock : शेयर बाजार में अगर सही शेयर चुनकर लंबे समय तक निवेश बनाए रखा जाए, तो छोटी रकम भी बड़ा फंड बना सकती है। ऐसा ही कुछ ब्राइट आउटडोर मीडिया (Bright Outdoor Media) के शेयर में देखने को मिला। कंपनी के आईपीओ में जिन निवेशकों ने 1.46 लाख रुपये लगाए थे और अब तक अपने शेयर संभालकर रखे हैं, उनके निवेश की वैल्यू बोनस शेयर मिलने के बाद बढ़कर करीब 5.02 लाख रुपये हो गई। यानी लंबे समय तक निवेश बनाए रखने वाले निवेशकों को अच्छा फायदा हुआ। इसके अलावा, कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड का फायदा भी दिया।
मार्च 2023 में आया था IPO
कंपनी का IPO मार्च 2023 में आया था। इसका इश्यू प्राइस 146 रुपये प्रति शेयर रखा गया था। IPO का एक लॉट 1,000 शेयरों का था। यानी एक लॉट के लिए निवेशकों को कुल 1.46 लाख रुपये लगाने पड़ते थे। बता दें कि अगर किसी निवेशक को इस IPO में शेयर मिले होते और उसने अब तक अपने शेयर नहीं बेचे होते, तो आज उसके निवेश की वैल्यू 5 लाख रुपये से ज्यादा होती। आइए जानते हैं कैसे---
1.46 लाख रुपये के निवेश की वैल्यू 5 लाख रुपये से ज्यादा
दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, ब्राइट आउटडोर मीडियाका शेयर 335 रुपये के स्तर पर है। IPO में मिले 1,000 शेयरों पर कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर भी दिए थे। इसका मतलब है कि हर दो शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर मिला। इस तरह निवेशक के पास मौजूद 1,000 शेयर बढ़कर 1,500 हो गए। अब 335 रुपये के शेयर भाव के हिसाब से इन 1,500 शेयरों की कुल वैल्यू 5,02,500 रुपये यानी करीब 5.02 लाख रुपये हो जाती है। इस हिसाब से 1.46 लाख रुपये का शुरुआती निवेश बढ़कर 5 लाख रुपये से ज्यादा हो गया। हालांकि, इसमें मिलने वाला डिविडेंड अलग से जोड़ना होगा।
निवेशकों को तीन बार मिला डिविडेंड
ब्राइट आउटडोर मीडिया ने अपने शेयरधारकों को तीन मौकों पर 0.50 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनकी एक्स-डिविडेंड तारीखें 19 सितंबर 2024, 22 सितंबर 2025 और 21 सितंबर 2026 थीं। डिविडेंड का फायदा यह होता है कि निवेशकों को अपने शेयर बेचे बिना कंपनी की ओर से नकद रकम मिलती है। यानी शेयर उनके पास बने रहते हैं और उन्हें अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है।
बोनस शेयर से बढ़ गई शेयरों की संख्या
कंपनी के शेयर 18 जुलाई 2025 को बोनस इश्यू के लिए एक्स-बोनस हुए थे। कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी अगर किसी निवेशक के पास कंपनी के दो शेयर थे, तो उसे एक अतिरिक्त शेयर मिला। इस तरह उसके कुल शेयरों की संख्या बढ़ गई। हालांकि, बोनस शेयर मिलने का मतलब यह नहीं है कि निवेश की वैल्यू उसी अनुपात में तुरंत बढ़ जाती है। बोनस के बाद शेयर की कीमत में भी उसी हिसाब से बदलाव हो सकता है। निवेश की कुल वैल्यू बाजार भाव पर निर्भर करती है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें