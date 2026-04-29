‘मालिक’ बढ़ाएंगे कंपनी में हिस्सेदारी, 5% चढ़ा मल्टीबैगर स्टॉक, कीमत 20 रुपये से कम
Multibagger Stocks: 20 रुपये से कम की कीमत वाले मल्टीबैगर स्टॉक AVI Polymers के शेयरों में आज 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। प्रमोटर्स कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने जा रहे हैं।
Multibagger Stocks: आज बुधवार को अवि पॉलिमर्स (AVI Polymers) के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस सस्ते स्टॉक की कीमतों में तेजी के पीछे की वजह प्रमोटर्स से जुड़ी एक खबर है। कंपनी ने घोषणा की है कि प्रमोटर्स ओपन मार्केट्स के जरिए 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने जा रहे हैं। बता दें, अपर सर्किट लगने के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 19.02 रुपये के स्तर पर चला गया है।
‘मालिक’ क्यों बढ़ा रहे हैं हिस्सेदारी? (AVI Polymers news)
एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स मजबूत वित्तीय नतीजों के बाद हिस्सेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। AVI Polymers के रेवन्यू में 4854 गुना का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद कंपनी का रेवन्यू 3312.11 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 25 गुना का इजाफा हुआ है।
कर्ज फ्री हो गई है कंपनी
रिलीज में कहा गया है कि कंपनी की बैलेंश शीट अब पूरी तरह से कर्ज फ्री हो गई है। जिसकी वजह से नेट वर्थ 115.99 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, एआई सब्सिडियरी कंपनियों की सफलता पूर्वक लॉन्चिंग ने प्रमोटर्स को आकर्षित किया है।
1 साल में शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है? (AVI Polymers Share performance)
बीएसई के डाटा के अनुसार महज दो हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 62 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 3 महीने में यह स्टॉक 177 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, एक साल से AVI Polymers के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 202 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बीएसई में कंपनी का 52 वीक हाई 29.41 रुपये और 52 वीक लो लेवल 5.43 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 178 करोड़ रुपये का है।
5 साल में 353% चढ़ा स्टॉक
दो साल में AVI Polymers के शेयरों की कीमतों में 285 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में यह स्टॉक 132 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 353 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।