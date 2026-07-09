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Multibagger Stock: विजय केडिया ने खरीदे आईवेयर के 4.99 लाख शेयर, ₹88 का स्टॉक ₹400 के पार

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज के शेयर में भारी वॉल्यूम के साथ 10.24% की तेजी आई
  • सुबह सवा 11 बजे, एनएसई पर आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज का शेयर 402.65 रुपये प्रति शेयर पर 5% अपर सर्किट पर लॉक था
  • एक साल पहले यह स्टॉक 88 रुपये का था
Multibagger Stock: विजय केडिया ने खरीदे आईवेयर के 4.99 लाख शेयर, ₹88 का स्टॉक ₹400 के पार

Multibagger Stock: आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज का शेयर गुरुवार को लगातार दूसरे सत्र में 5% के अपर सर्किट पर पहुंच गया। एनएसई पर यह स्मॉल-कैप स्टॉक 402.65 रुपये प्रति शेयर के 52-सप्ताह के हाई पर पहुंच गया, जहां केवल खरीदार थे और कोई बेचने वाला नहीं था। दो सत्रों में, आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज के शेयर में भारी वॉल्यूम के साथ 10.24% की तेजी आई। सुबह सवा 11 बजे, एनएसई पर आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज का शेयर 402.65 रुपये प्रति शेयर पर 5% अपर सर्किट पर लॉक था। एक साल पहले यह स्टॉक 88 रुपये का था।

विजय केडिया ने बढ़ाई हिस्सेदारी: आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज के शेयर में यह तेजी तब आई जब दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने खुले बाजार से खरीदारी करके इस लॉजिस्टिक्स सेवा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई।

केडिया सिक्योरिटीज ने 4.99 लाख शेयर खरीदे

एनएसई के बल्क डील आंकड़ों के अनुसार, विजय केडिया की फर्म केडिया सिक्योरिटीज ने आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज के 2.32 लाख शेयर 348.25 रुपये प्रति शेयर और 2.67 लाख शेयर 348.85 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे। कुल मिलाकर, केडिया सिक्योरिटीज ने कंपनी के 4.99 लाख इक्विटी शेयर हासिल किए, जो 4.3% हिस्सेदारी के बराबर है और इसकी कीमत 17.44 करोड़ रुपये है।

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केडिया की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 10.35% हुई: इस नई खरीदारी के बाद, विजय केडिया की आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज में कुल हिस्सेदारी, उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी और केडिया सिक्योरिटीज के जरिए मिलाकर, जून तिमाही के अंत में 6% से बढ़कर 10.35% हो गई है।

गेटफाइव अपॉर्चुनिटी फंड ने भी खरीदे शेयर: इसके अलावा, एनएसई बल्क डील आंकड़ों से पता चला कि गेटफाइव अपॉर्चुनिटी फंड-I ने भी आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज के 99,000 शेयर 365.25 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 3.61 करोड़ रुपये में खरीदे।

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प्रमोटर इंटर इंडिया रोडवेज ने की बिकवाली: वहीं, प्रमोटर इकाई इंटर इंडिया रोडवेज ने आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज के 7.04 लाख शेयर, जो 6.12% हिस्सेदारी है, 354.03 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर बेचे। इस सौदे का मूल्य 24.93 करोड़ रुपये रहा।

शेयर प्राइस हिस्ट्री

आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज के शेयर ने एक महीने में 22% और तीन महीनों में 74% की तेजी दर्ज की है। इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने साल-दर-साल (YTD) आधार पर 104% की छलांग लगाई है और पिछले एक साल में 358% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

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शेयर होल्डिंग पैटर्न

आईवेयर में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। मार्च तिमाही में इनकी हिस्सेदारी 74.09 प्रतिशत थी, जो जून तिमाही में घटकर 69.01 प्रतिशत रह गई है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी भी 0.48 प्रतिशत से 0.44 प्रतिशत रह गई है। हालांकि, पब्लिक होल्डिंग 25.43 प्रतिशत से बढ़कर 30.56 प्रतिशत हो गई है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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