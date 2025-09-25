Multibagger stock ventura sees 120 percent return from hcc share target price 64 rupees ₹64 पर जाएगा यह शेयर, अभी ₹29 है दाम, एक्सपर्ट बोले- खरीदो, 120% का हो सकता मुनाफा, Business Hindi News - Hindustan
₹64 पर जाएगा यह शेयर, अभी ₹29 है दाम, एक्सपर्ट बोले- खरीदो, 120% का हो सकता मुनाफा

वेंचुरा का मानना है कि एसेट मोनेटाइजेशन और क्लेम रिकवरी से कंपनी की नेट डेब्ट/एबिटा FY25 के 3.1 गुना से घटकर FY28 तक मात्र 0.5 गुना पर आ जाएगी। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास के लिए स्थायी आधार तैयार होगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 06:25 PM
₹64 पर जाएगा यह शेयर, अभी ₹29 है दाम, एक्सपर्ट बोले- खरीदो, 120% का हो सकता मुनाफा

Multibagger stock: वेंचुरा सिक्योरिटीज ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (HCC) पर नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस स्टॉक को अगले 24 महीनों में 120% तक उछालने की संभावना जताई गई है। मौजूदा भाव करीब ₹29 के स्तर पर यह स्टॉक FY28 के EV/एबिटा आधार पर 12.2 गुना पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी को हाइड्रो, टनलिंग, न्यूक्लियर, मेट्रो और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में एक सदी से अधिक के अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता के चलते सेक्टोरल टेलविंड का लाभ मिलने की उम्मीद है। ब्रोकरेज हाउस ने इस स्टॉक पर ‘खरीदें’ की रेटिंग देते हुए ₹64 का टारगेट प्राइस तय किया है।

क्या है डिटेल

रिपोर्ट के अनुसार, HCC की आय FY25 से FY28 के बीच 14.6% CAGR से बढ़कर ₹8,437 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि एबिटा 15.7% CAGR की रफ्तार से बढ़कर ₹1,229 करोड़ होने की संभावना है। मार्जिन्स 14.2% से बढ़कर 14.6% तक पहुंच सकते हैं, जिसका श्रेय चुनिंदा और उच्च-मूल्य वाले प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। नेट प्रॉफिट भी ₹782 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें मार्जिन 2% से बढ़कर 9.3% तक जाने की संभावना है। कंपनी के लिए बैलेंस शीट रिपेयर अहम केंद्र है, जहां FY26 तक आंतरिक संसाधनों, अवार्ड्स और ₹900 करोड़ के राइट्स इश्यू से कर्ज घटाने की योजना बनाई गई है।

वेंचुरा ने क्या कहा

वेंचुरा का मानना है कि एसेट मोनेटाइजेशन और क्लेम रिकवरी से कंपनी की नेट डेब्ट/एबिटा FY25 के 3.1 गुना से घटकर FY28 तक मात्र 0.5 गुना पर आ जाएगी। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास के लिए स्थायी आधार तैयार होगा। मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन, मार्जिन-फोकस्ड एक्सिक्यूशन और स्पष्ट डीलिवरेजिंग पथ के चलते HCC भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट साइकल का प्रमुख लाभार्थी बनने की स्थिति में है, जो निवेशकों के लिए एक आकर्षक टर्नअराउंड और ग्रोथ स्टोरी पेश करता है।

