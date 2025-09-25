₹64 पर जाएगा यह शेयर, अभी ₹29 है दाम, एक्सपर्ट बोले- खरीदो, 120% का हो सकता मुनाफा

वेंचुरा का मानना है कि एसेट मोनेटाइजेशन और क्लेम रिकवरी से कंपनी की नेट डेब्ट/एबिटा FY25 के 3.1 गुना से घटकर FY28 तक मात्र 0.5 गुना पर आ जाएगी। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास के लिए स्थायी आधार तैयार होगा।

Multibagger stock: वेंचुरा सिक्योरिटीज ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (HCC) पर नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस स्टॉक को अगले 24 महीनों में 120% तक उछालने की संभावना जताई गई है। मौजूदा भाव करीब ₹29 के स्तर पर यह स्टॉक FY28 के EV/एबिटा आधार पर 12.2 गुना पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी को हाइड्रो, टनलिंग, न्यूक्लियर, मेट्रो और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में एक सदी से अधिक के अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता के चलते सेक्टोरल टेलविंड का लाभ मिलने की उम्मीद है। ब्रोकरेज हाउस ने इस स्टॉक पर ‘खरीदें’ की रेटिंग देते हुए ₹64 का टारगेट प्राइस तय किया है।

क्या है डिटेल रिपोर्ट के अनुसार, HCC की आय FY25 से FY28 के बीच 14.6% CAGR से बढ़कर ₹8,437 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि एबिटा 15.7% CAGR की रफ्तार से बढ़कर ₹1,229 करोड़ होने की संभावना है। मार्जिन्स 14.2% से बढ़कर 14.6% तक पहुंच सकते हैं, जिसका श्रेय चुनिंदा और उच्च-मूल्य वाले प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। नेट प्रॉफिट भी ₹782 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें मार्जिन 2% से बढ़कर 9.3% तक जाने की संभावना है। कंपनी के लिए बैलेंस शीट रिपेयर अहम केंद्र है, जहां FY26 तक आंतरिक संसाधनों, अवार्ड्स और ₹900 करोड़ के राइट्स इश्यू से कर्ज घटाने की योजना बनाई गई है।