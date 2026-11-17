मुख्य बातें

शेयर बाजार में निवेश करके दौलत बनाने के लिए जरूरी नहीं कि हर दिन शेयरों की खरीद-बिक्री की जाए। कई बार सही कंपनी के शेयर में लंबे समय तक बने रहना भी निवेशकों के लिए बड़ा फायदा लेकर आता है। इसका उदाहरण वीफिन सॉल्यूशंस (Veefin Solutions) के शेयरों ने पेश किया है। कंपनी के IPO में जिन निवेशकों को ₹82 प्रति शेयर के भाव पर अलॉटमेंट मिला था, उनका निवेश करीब 40 महीने में 3 गुना से ज्यादा हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

आपको बता दें कि वीफिन सॉल्यूशंस (Veefin Solutions) का IPO जून 2026 में बाजार में आया था। कंपनी ने अपने शेयरों का इश्यू प्राइस ₹82 प्रति शेयर तय किया था। इस IPO का लॉट साइज 1,600 शेयरों का था, यानी निवेशकों को एक लॉट के लिए कम से कम ₹1,31,200 का निवेश करना पड़ा था। कंपनी के शेयरों की BSE SME प्लेटफॉर्म पर ₹86.05 के भाव पर लिस्टिंग हुई थी। इस तरह निवेशकों को शुरुआत में ही प्रति शेयर ₹4.05 का लिस्टिंग गेन मिला था।

हालांकि, असली कमाई उन निवेशकों को हुई, जिन्होंने लिस्टिंग के बाद जल्दबाजी में मुनाफा बुक नहीं किया और शेयर में अपना निवेश बनाए रखा। 17 नवंबर 2026 को BSE पर कंपनी का शेयर ₹253.60 के भाव पर बंद हुआ। इस हिसाब से IPO में ₹82 के भाव पर मिले एक शेयर की कीमत बढ़कर ₹253.60 हो गई।

लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर किसी निवेशक को IPO में एक लॉट यानी 1,600 शेयर मिले थे और उसने अब तक इन्हें अपने पास रखा है, तो उसका शुरुआती निवेश ₹1,31,200 बढ़कर करीब ₹4,05,760 हो गया, यानी निवेशक को करीब ₹2.74 लाख का फायदा हुआ है। इस तरह शुरुआती निवेश के मुकाबले रकम तीन गुना से ज्यादा हो गई।

SME से मेनबोर्ड कंपनी बनी वीफिन सॉल्यूशंस

वीफिन सॉल्यूशंस (Veefin Solutions) के लिए हाल में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कंपनी के शेयर 11 नवंबर 2026 को NSE पर मेनबोर्ड स्टॉक के रूप में ट्रेड होने लगे। इससे पहले कंपनी के शेयर BSE SME प्लेटफॉर्म पर कारोबार करते थे। मेनबोर्ड पर आने से कंपनी के शेयरों में अब रिटेल के साथ संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

इसके अलावा कंपनी ने अपनी डिजिटल पहचान veefin.com से बदलकर veefin.ai कर दी है। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव उसकी भविष्य की कारोबारी रणनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती भूमिका को दिखाता है।

कंपनी अपनी AI रणनीति के तहत Veefin AI Operating System (AIOS) पर काम कर रही है। इसके जरिए अलग-अलग कारोबारी जरूरतों के लिए AI आधारित डिजिटल कर्मचारियों को तैयार, तैनात और नियंत्रित किया जा सकेगा। हालांकि, किसी शेयर का पिछला शानदार रिटर्न भविष्य में भी वैसा ही रिटर्न मिलने की गारंटी नहीं देता। इसलिए निवेश से पहले कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति और शेयर के मौजूदा मूल्यांकन को समझना जरूरी है।