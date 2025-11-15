1 पर शेयर बोनस दे रही है कंपनी, मल्टीबैगर स्टॉक का भाव 5 साल में 1635% चढ़ा

संक्षेप: Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Unifinz Capital India Ltd ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है। इस बोनस इश्यू की जानकारी धुंआधार रिटर्न देने वाली कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजारों के साथ साझा किया है।

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Unifinz Capital India Ltd ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है। इस बोनस इश्यू की जानकारी धुंआधार रिटर्न देने वाली कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजारों के साथ साझा किया है।

मिलेंगे 1 पर शेयर 4 फ्री एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 4 शेयर बोनस देने का फैसला किया गया है। Unifinz Capital India Ltd ने इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि योग्य निवेशकों को 22 दिसंबर 2025 तक बोनस शेयर दिया जाएगा।

इस कंपनी ने निवेशकों को एक बार डिविडेंड दिया है। कंपनी के शेयर 4 अप्रैल को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन शानदार Unifinz Capital India Ltd के शेयर शुक्रवार को 3 प्रतिशत की तेजी के साथ 535.50 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। इस साल अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में इस मल्टीबैगर स्टॉक के शेयरों की कीमतों में 64 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 674.70 रुपये और 52 वीक लो लेवल 324.65 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 474.11 करोड़ रुपये का है।

2 साल में Unifinz Capital India Ltd के शेयरों की कीमतों में 1032 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1635 प्रतिशत बढ़ा है।

किसके पास कितना हिस्सा? Unifinz Capital India Ltd के प्रमोटर के पास सितंबर तिमाही तक 24.93 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, पब्लिक के पास 75.07 प्रतिशत हिस्सा है। जून तिमाही तक कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 24.98 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 75.02 प्रतिशत हिस्सा था।