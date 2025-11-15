Hindustan Hindi News
1 पर शेयर बोनस दे रही है कंपनी, मल्टीबैगर स्टॉक का भाव 5 साल में 1635% चढ़ा

संक्षेप: Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Unifinz Capital India Ltd ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है। इस बोनस इश्यू की जानकारी धुंआधार रिटर्न देने वाली कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजारों के साथ साझा किया है।

Sat, 15 Nov 2025 06:36 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
मिलेंगे 1 पर शेयर 4 फ्री

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 4 शेयर बोनस देने का फैसला किया गया है। Unifinz Capital India Ltd ने इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि योग्य निवेशकों को 22 दिसंबर 2025 तक बोनस शेयर दिया जाएगा।

इस कंपनी ने निवेशकों को एक बार डिविडेंड दिया है। कंपनी के शेयर 4 अप्रैल को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन शानदार

Unifinz Capital India Ltd के शेयर शुक्रवार को 3 प्रतिशत की तेजी के साथ 535.50 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। इस साल अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में इस मल्टीबैगर स्टॉक के शेयरों की कीमतों में 64 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 674.70 रुपये और 52 वीक लो लेवल 324.65 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 474.11 करोड़ रुपये का है।

2 साल में Unifinz Capital India Ltd के शेयरों की कीमतों में 1032 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1635 प्रतिशत बढ़ा है।

किसके पास कितना हिस्सा?

Unifinz Capital India Ltd के प्रमोटर के पास सितंबर तिमाही तक 24.93 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, पब्लिक के पास 75.07 प्रतिशत हिस्सा है। जून तिमाही तक कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 24.98 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 75.02 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
