कर्ज फ्री कंपनी के शेयर में भूचाल लेकिन ब्रोकरेज फिदा, आपका है दांव?
Multibagger stock return: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी- त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के शेयर मंगलवार को बिकवाली मोड में आ गए। हालात कुछ ऐसे बने कि इंट्रा-डे के दौरान शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के करीब था। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर 3 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 461.55 रुपये के स्तर तक आया। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 455.15 रुपये है। इस स्तर को शेयर ने अप्रैल 2025 में टच किया था। इंट्रा-डे में शेयर 481 रुपये से 461.55 रुपये के बीच रहा। जनवरी 2025 में शेयर 726 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।
कर्ज फ्री है कंपनी
मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड कर्ज फ्री कंपनी है। इस कंपनी के शेयर ने पांच सालों में 436% रिटर्न दिया था। वहीं, साल 2025 में 27% गिर गया था। चार साल लगातार सालाना मुनाफे के बाद पिछले साल इसे सालाना नुकसान हुआ। दिसंबर 2025 तिमाही के आखिर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास फर्म में 23.6% हिस्सेदारी थी।
मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल ने शेयर पर 605 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है और इसे 'एक्युमुलेट' रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि त्रिवेणी टर्बाइन की मजबूत बैलेंस शीट, कैश-जेनरेटिव बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ते एक्सपोर्ट फ्रैंरैंचाइजी प्रीमियम वैल्यूएशन को सही ठहराते हैं। एक और ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल भी स्टॉक के आउटलुक को लेकर बुलिश है। ब्रोकरेज ने 640 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड इंडस्ट्रियल कैप्टिव और रिन्यूएबल पावर एप्लीकेशन के लिए स्टीम टर्बाइन सॉल्यूशन देने में माहिर है।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर तिमाही तक प्रमोटर की हिस्सेदारी 55.84 फीसदी की थी। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 44.16 फीसदी की है। पब्लिक शेयरहोल्डर में SBI स्मॉल कैप फंड के पास 99,46,774 शेयर या 3.13 फीसदी हिस्सेदारी है। निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड-ए/सी निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के पास 1.34 फीसदी हिस्सेदारी या 42,61,766 शेयर हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के पास हिस्सेदारी 2.78 फीसदी या 88,23,188 शेयर है।