multibagger stock transformer company bags order worth rs 85 crore shares jump
मल्टीबैगर स्टॉक: ट्रांसफार्मर कंपनी को मिला 85 करोड़ का ऑर्डर, शेयर में उछाल

मल्टीबैगर स्टॉक: ट्रांसफार्मर कंपनी को मिला 85 करोड़ का ऑर्डर, शेयर में उछाल

संक्षेप:

Multibagger Stocks: आज ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी Voltamp Transformers के शेयर की कीमत में 6% से अधिक की उछाल आई। यह उछाल कंपनी को 85 करोड़ रुपये से अधिक के एक ऑर्डर मिलने की खबर के बाद देखने को मिली। 

Fri, 28 Nov 2025 01:37 PM Drigraj Madheshia
आज ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी Voltamp Transformers के शेयर की कीमत में 6% से अधिक की उछाल आई। यह उछाल कंपनी को 85 करोड़ रुपये से अधिक के एक ऑर्डर मिलने की खबर के बाद देखने को मिली। इस स्मॉल-कैप शेयर ने BSE पर 8,566.75 रुपये प्रति शेयर के स्तर तक 6.17% की बढ़त दर्ज की।

BSE डेटा के मुताबिक, वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स की पिछले बारह महीने की अर्निंग्स पर शेयर (EPS) 324.82, कैश EPS (CEPS) 338.59, प्राइस-टू-अर्निंग्स (PE) रेश्यो 25.89, रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 23.18, और प्राइस-टू-बुक रेश्यो 6 है।

वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स को GETCL से ऑर्डर मिला

हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि उसे GETCL से अलग-अलग रेटिंग के पावर ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई के लिए GST मिलाकर लगभग ₹85.05 करोड़ का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है।

कंपनी की तरफ से जमा की गई रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट में टेंडर स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन मैन्युफैक्चर, टेस्टिंग और सप्लाई शामिल है। कंपनी ने कहा कि ऑर्डर छह महीने के अंदर पूरा करना होगा।

इस ऑर्डर में टेंडर विशिष्टताओं के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के पावर ट्रांसफार्मर के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और आपूर्ति का काम शामिल है।

शेयर का प्रदर्शन

Voltamp Transformers के शेयर की कीमत में एक महीने में 19% और तीन महीनों में 7% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, इस साल अब तक (YTD) यह स्मॉल-कैप शेयर 18% गिर गया है और एक साल में इसने 16% की गिरावट दर्ज की है। लेकिन, पिछले तीन सालों में इस शेयर ने 205% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जबकि पांच सालों में यह शेयर 623% चढ़ गया है।

शेयर का दोपहर का हाल

दोपहर 1:35 बजे तक, Voltamp Transformers का शेयर 3.21% की बढ़त के साथ 8,330.50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसका 52 हफ्ते का हाई 11574.65 रुपये और लो 6051 रुपये है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

