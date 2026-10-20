4 पर एक एक्स्ट्रा शेयर का बोनस, रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदने पर बड़ा फायदा
मुख्य बातें
- बीते दिनों टाइटन बायोटेक ने 1:4 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है
- इस मल्टीबैगर स्टॉक के लिए बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 23 अक्टूबर 2026 तय की गई है
Titan Biotech share: स्पेशलिटी केमिकल कारोबार से जुड़ी कंपनी टाइटन बायोटेक लिमिटेड के शेयर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये खबर काम की हो सकती है। दरअसल, यह कंपनी बोनस शेयर बांटने वाली है। इसके लिए पात्र शेयरधारकों की सूची तय करने को रिकॉर्ड डेट 23 अक्टूबर है। ऐसे में कंपनी के शेयर में हलचल की उम्मीद है। आइए डिटेल जान लेते हैं।
बोनस शेयर से जुड़ी खबर
बीते दिनों टाइटन बायोटेक ने 1:4 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि कंपनी के पात्र शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर चार शेयरों पर एक बोनस शेयर मिलेगा। इस मल्टीबैगर स्टॉक के लिए बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 23 अक्टूबर 2026 तय की गई है और उस दिन यह 'एक्स-बोनस' (ex-bonus) पर ट्रेड करेगा। इसलिए, जो लोग 1:4 बोनस शेयर का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके पास टाइटन बायोटेक के शेयर खरीदने के लिए इस हफ्ते केवल दो दिन, बुधवार और गुरुवार का समय है। कंपनी ने बोनस इक्विटी शेयरों के अलॉटमेंट के लिए सोमवार, 26 अक्टूबर की तारीख तय की है।
BSE फाइलिंग के अनुसार, अलॉटमेंट की तारीख के अगले दिन यानी मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 से ये बोनस इक्विटी शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। हाल ही में टाइटन बायोटेक ने डिविडेंड का भी तोहफा दिया है। 2010 के बाद से, इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 2012 और 2019 को छोड़कर, हर साल अपने पात्र शेयरधारकों के लिए नकद इनाम (कैश रिवॉर्ड) की घोषणा की है। पिछली बार, डिविडेंड भुगतान के लिए एक्स-डेट 22 सितंबर 2026 थी।
टाइटन बायोटेक शेयर प्राइस हिस्ट्री
टाइटन बायोटेक उन मल्टीबैगर शेयरों में से एक है, जो पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों को मालामाल कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में यह मल्टीबैगर शेयर लगभग 61 रुपये से बढ़कर 408.50 रुपये तक पहुंच गया है।
इसका मतलब है कि लॉन्ग-टर्म वाले निवेशकों को 550% से अधिक का रिटर्न मिला होगा। पिछले एक साल में, टाइटन बायोटेक के शेयर की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हुई है जबकि YTD (साल की शुरुआत से अब तक) आधार पर इसने 90% से अधिक का रिटर्न दिया है।
फरवरी 2026 में हुआ था 1:5 स्टॉक स्प्लिट
बता दें कि टाइटन बायोटेक ने इस साल शेयर स्प्लिट भी किया था। कंपनी के शेयर 20 फरवरी 2026 को 1:5 स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स-स्प्लिट ट्रेड हुए थे। स्टॉक स्प्लिट के तहत शेयरों की संख्या बढ़ती है और प्रति शेयर कीमत उसी अनुपात में समायोजित होती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें