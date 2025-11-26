1 पर मिलेंगे 2 शेयर फ्री, दो दिन में एक्स-बोनस ट्रेड करेगी कंपनी, मल्टीबैगर स्टॉक

संक्षेप: Bonus Share: बोनस शेयर की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजी (Thyrocare Technologies Ltd) की तरफ से निवेशकों को बोनस शेयर दिया जा रहा है। यह मल्टीबैगर स्टॉक इसी हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करेगी।

Bonus Share: बोनस शेयर की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजी (Thyrocare Technologies Ltd) की तरफ से निवेशकों को बोनस शेयर दिया जा रहा है। यह मल्टीबैगर स्टॉक इसी हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस स्टॉक के विषय में ...

28 नवंबर को है रिकॉर्ड डेट एक्सचेंज को दी जानकारी में थायरोकेयर टेक्नोलॉजी ने बताया है कि एक शेयर पर दो शेयर बोनस दिया जाएगा। कंपनी ने 28 नवंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

इस साल 28 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी थायरोकेयर टेक्नोलॉजी इस साल दो बार डिविडेंड दे चुकी है। कंपनी पहली बार 25 जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 21 रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी 7 रुपये का डिविडेंड दिया था। आखिरी बार कंपनी 24 अक्टूबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी।

रिटर्न के मामले में भी अव्वल है कंपनी बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में थायरोकेयर टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 47 प्रतिशत की तेजी आई है। आज कंपनी के शेयरों में करीब दो प्रतिशत की तेजी दिन में देखने को मिली है। दिन में यह स्टॉक 1521 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1613.90 रुपये और 52 वीक लो लेवल 658 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 7952.78 करोड़ रुपये है।

दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 163 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 साल में यह मल्टीबैगर स्टॉक 143 प्रतिशत का का रिटर्न देने में सफल रहा है।