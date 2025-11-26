Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़multibagger Stock Thyrocare Technologies Ltd will give two bonus share
1 पर मिलेंगे 2 शेयर फ्री, दो दिन में एक्स-बोनस ट्रेड करेगी कंपनी, मल्टीबैगर स्टॉक

1 पर मिलेंगे 2 शेयर फ्री, दो दिन में एक्स-बोनस ट्रेड करेगी कंपनी, मल्टीबैगर स्टॉक

संक्षेप:

Bonus Share: बोनस शेयर की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजी (Thyrocare Technologies Ltd) की तरफ से निवेशकों को बोनस शेयर दिया जा रहा है। यह मल्टीबैगर स्टॉक इसी हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करेगी।

Wed, 26 Nov 2025 03:37 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bonus Share: बोनस शेयर की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजी (Thyrocare Technologies Ltd) की तरफ से निवेशकों को बोनस शेयर दिया जा रहा है। यह मल्टीबैगर स्टॉक इसी हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस स्टॉक के विषय में ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

28 नवंबर को है रिकॉर्ड डेट

एक्सचेंज को दी जानकारी में थायरोकेयर टेक्नोलॉजी ने बताया है कि एक शेयर पर दो शेयर बोनस दिया जाएगा। कंपनी ने 28 नवंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:अनिल अंबानी की इन दो कंपनियों का शेयर बाजार में जलवा, 5% चढ़ा स्टॉक

इस साल 28 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी

थायरोकेयर टेक्नोलॉजी इस साल दो बार डिविडेंड दे चुकी है। कंपनी पहली बार 25 जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 21 रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी 7 रुपये का डिविडेंड दिया था। आखिरी बार कंपनी 24 अक्टूबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी।

रिटर्न के मामले में भी अव्वल है कंपनी

बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में थायरोकेयर टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 47 प्रतिशत की तेजी आई है। आज कंपनी के शेयरों में करीब दो प्रतिशत की तेजी दिन में देखने को मिली है। दिन में यह स्टॉक 1521 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1613.90 रुपये और 52 वीक लो लेवल 658 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 7952.78 करोड़ रुपये है।

ये भी पढ़ें:बोरी भरकर रखिए पैसा तैयार, 2026 में आ रहे हैं JIO, जैसी धाकड़ कंपनियों के IPO

दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 163 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 साल में यह मल्टीबैगर स्टॉक 143 प्रतिशत का का रिटर्न देने में सफल रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Story Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।