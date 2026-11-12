मुनाफा बढ़ने के बाद इस शेयर ने लगाई 8% की छलांग, आपके पोर्टफोलियो में है?
मुख्य बातें
- वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही मे TGV SRAAC का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 50.4% बढ़कर ₹55.72 करोड़ हो गया है
- इस नतीजे के बाद कंपनी के शेयर में उछाल आया है
TGV SRAAC share price: केमिकल सेक्टर की कंपनी TGV SRAAC के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। सप्ताह के चौथे दिन इस कंपनी के शेयर में 8 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया और भाव 137.80 तक जा पहुंचा। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। शेयर में यह तेजी कंपनी के शानदार तिमाही नतीजे के बाद आई है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही मे TGV SRAAC का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 50.4% बढ़कर ₹55.72 करोड़ हो गया है जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह ₹37.05 करोड़ था। नेट प्रॉफिट के इस आंकड़े में बंद हो चुके ऑपरेशंस भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़कर ₹76.84 करोड़ हो गया।
कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू सालाना आधार पर 18.1% बढ़कर ₹590.47 करोड़ हो गया जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹499.94 करोड़ था। कुल आय भी वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के ₹503.18 करोड़ से बढ़कर ₹596.57 करोड़ हो गई। परिचालन के मोर्चे पर TGV SRAAC ने सितंबर तिमाही के लिए ₹111 करोड़ का एबिटा दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 19% से ज्यादा की वृद्धि है। इसका एबिटा मार्जिन 18.78% रहा।
शेयर का परफॉर्मेंस
TGV SRAAC के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने पिछले एक हफ्ते में 10 फीसदी से ज्यादा और दो हफ्तों में करीब 15 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इसमें 5 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हुई है। तीन महीने और छह महीने की अवधि में शेयर करीब 23 फीसदी चढ़ा है। वहीं, 2026 में अब तक इसने करीब 18 फीसदी का रिटर्न दिया है।
पिछले एक साल में इसमें 13.32 फीसदी और दो साल में करीब 18 फीसदी की तेजी आई है। तीन साल में शेयर ने लगभग 24 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले पांच साल में यह शेयर करीब 147 फीसदी चढ़ा है जबकि 10 साल में इसमें 514 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है।
TGV SRAAC का शेयरहोल्डिंग पैटर्न?
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही मे TGV SRAAC के शेयरहोल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 64.41 फीसदी थी। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 35.59 फीसदी की थी। प्रमोटर में इंडिविजुअल्स की बात करें तो टी जी वेंकटेश के पास कंपनी के 53,90,613 या 5.03 फीसदी शेयर थे। इसके अलावा ब्रिलियंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के पास भी 24.95 फीसदी या 2,67,17,999 शेयर थे।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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