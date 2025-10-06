Multibagger Stock TFCIL share surges 990 percent share price 76 rupees 990% तक चढ़ गया यह शेयर, अब कंपनी ने किया बड़ा ऐलान, ₹76 पर आया भाव, Business Hindi News - Hindustan
990% तक चढ़ गया यह शेयर, अब कंपनी ने किया बड़ा ऐलान, ₹76 पर आया भाव

अधिग्रहण के जरिए TFCIL को स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जैसे क्षेत्रों में प्रवेश मिलेगा। इस बीच, इस यह शेयर आज 3 पर्सेंट चढ़कर 76 रुपये पर आ गया। कंपनी के शेयरों ने पिछले 5 साल में 990% रिटर्न दिया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:41 PM
Multibagger Stock: टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (TFCIL) के शेयर कल मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। दरअसल, कंपनी ने कॉस्मिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यह कदम कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह केवल पर्यटन वित्त तक सीमित रहने के बजाय एक पूर्ण वित्तीय सेवा कंपनी बनना चाहती है। अधिग्रहण के जरिए TFCIL को स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जैसे क्षेत्रों में प्रवेश मिलेगा। इस बीच, इस यह शेयर आज 3 पर्सेंट चढ़कर 76 रुपये पर आ गया। कंपनी के शेयरों ने पिछले 5 साल में 990% रिटर्न दिया है।

क्या है डिटेल

कंपनी ने सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को हुई बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। TFCIL ने नियामक फाइलिंग में बताया कि बोर्ड ने कॉस्मिया इन्वेस्टमेंट होल्डको प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एक्सक्लूसिव टर्म शीट पर हस्ताक्षर करने की इन-प्रिंसिपल अप्रूवल दी है, जिसके तहत कॉस्मिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (CIPL) की 100% हिस्सेदारी, उसकी सहायक और स्टेप-डाउन कंपनियों व ट्रस्ट्स समेत खरीदी जाएगी। यह अधिग्रहण एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) या TFCIL की सहयोगी कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। इसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए गठित किया जाएगा।

कंपनी के शेयरों के हाल

TFCIL के शेयर बीते महीनों में जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। फरवरी 2025 से अब तक, कंपनी के शेयर लगातार 7 महीने तक हरे निशान में बंद हुए हैं और इस अवधि में 210% की उछाल दर्ज की है। वर्तमान में शेयर ₹76 प्रति शेयर के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। लंबी अवधि में देखें तो कंपनी ने 3 साल में 466% की बढ़त और 5 साल में करीब 990% का जबरदस्त रिटर्न दिया है।

