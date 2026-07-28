16000% की तूफानी तेजी, अब नई ऊंचाई पर शेयर, आशीष कचोलिया का है बड़ा दांव
मुख्य बातें
- मल्टीबैगर कंपनी टैनफैक इंडस्ट्रीज के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए
- कंपनी के शेयर 10 साल में 16000% से अधिक चढ़ गए हैं
- दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया का टैनफैक इंडस्ट्रीज पर बड़ा दांव है
मल्टीबैगर कंपनी टैनफैक इंडस्ट्रीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। कमोडिटी केमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 11 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 2935 रुपये पर पहुंच गए हैं। टैनफैक इंडस्ट्रीज के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर भी जा पहुंचे हैं। पिछले 10 साल में कंपनी के शेयरों ने छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 16000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया का भी टैनफैक इंडस्ट्रीज पर बड़ा दांव है।
16000% से अधिक चढ़ गए टैनफैक इंडस्ट्रीज के शेयर
टैनफैक इंडस्ट्रीज (Tanfac Industries) के शेयरों में पिछले 10 साल में 16000 पर्सेंट से अधिक की तूफानी तेजी आई है। इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 22 जुलाई 2026 को 17 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 28 जुलाई 2026 को 2935 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 साल में टैनफैक इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1750 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 155.78 रुपये से बढ़कर 2900 रुपये के पार पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयर 1000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 240 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2935 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1632.60 रुपये है।
आशीष कचोलिया का टैनफैक इंडस्ट्रीज पर बड़ा दांव
शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया का कमोडिटी केमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी टैनफैक इंडस्ट्रीज पर बड़ा दांव है। आशीष कचोलिया के पास टैनफैक इंडस्ट्रीज के 3,40,918 शेयर हैं। कंपनी में कचोलिया की हिस्सेदारी 1.61 पर्सेंट है। टैनफैक इंडस्ट्रीज (Tanfac Industries) का मार्केट कैप मंगलवार को 6000 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।
अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है कंपनी
टैनफैक इंडस्ट्रीज (Tanfac Industries) अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने मार्च 2026 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है। टैनफैक इंडस्ट्रीज ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टैनफैक इंडस्ट्रीज का मुनाफा 12.92 पर्सेंट घटकर 16.85 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 19.35 करोड़ रुपये रहा है। टैनफैक इंडस्ट्रीज की सेल्स जून 2026 को खत्म हुई तिमाही में 6.35 पर्सेंट बढ़कर 187.18 करोड़ रुपये रही है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 176 करोड़ रुपये थी।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।