16000% की तूफानी तेजी, अब नई ऊंचाई पर शेयर, आशीष कचोलिया का है बड़ा दांव

मल्टीबैगर कंपनी टैनफैक इंडस्ट्रीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। कमोडिटी केमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 11 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 2935 रुपये पर पहुंच गए हैं। टैनफैक इंडस्ट्रीज के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर भी जा पहुंचे हैं। पिछले 10 साल में कंपनी के शेयरों ने छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 16000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया का भी टैनफैक इंडस्ट्रीज पर बड़ा दांव है।

16000% से अधिक चढ़ गए टैनफैक इंडस्ट्रीज के शेयर

टैनफैक इंडस्ट्रीज (Tanfac Industries) के शेयरों में पिछले 10 साल में 16000 पर्सेंट से अधिक की तूफानी तेजी आई है। इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 22 जुलाई 2026 को 17 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 28 जुलाई 2026 को 2935 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 साल में टैनफैक इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1750 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 155.78 रुपये से बढ़कर 2900 रुपये के पार पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयर 1000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 240 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2935 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1632.60 रुपये है।

आशीष कचोलिया का टैनफैक इंडस्ट्रीज पर बड़ा दांव

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया का कमोडिटी केमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी टैनफैक इंडस्ट्रीज पर बड़ा दांव है। आशीष कचोलिया के पास टैनफैक इंडस्ट्रीज के 3,40,918 शेयर हैं। कंपनी में कचोलिया की हिस्सेदारी 1.61 पर्सेंट है। टैनफैक इंडस्ट्रीज (Tanfac Industries) का मार्केट कैप मंगलवार को 6000 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।