6 महीने में पैसा डबल, 50 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक में आज लगा अपर सर्किट, इस खबर का असर
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक टेक सॉल्यूशंस (Take Solutions) ने निवेशकों का पैसा 6 महीने में दोगुना कर दिया है। इस कंपनी के शेयरों की कीमतो में इस दौरान 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक टेक सॉल्यूशंस (Take Solutions) के शेयरों में आज सोमवार को 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर अपर सर्किट लगने के बाद 42.04 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। कंपनी ने 6 अप्रैल को इनोवेशन फंड का ऐलान किया। जोकि 5 करोड़ रुपये का है। इस फंड को कंपनी AI, डीप टेक्नोलॉजी और हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर के स्टार्टअप में निवेश करेगी।
रिटर्न के मामले में अव्वल है कंपनी
इस स्मॉल कैप स्टॉक की कीमतों में पिछले 1 महीने के दौरान करीब 22 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 217 प्रतिशत बढ़ा है। बीएसई में कंपनी का 52 वीक हाई 49.90 रुपये और 52 वीक लो लेवल 7.26 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 621 करोड़ रुपये का है। बता दें, एक साल में टेक सॉल्यूशंस के शेयरों की कीमतों में 413 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 75 प्रतिशत और तीन साल में 168 प्रतिशत बढ़ चुका है। इन तीन सालों की तेजी के बाद भी 10 साल से स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशक इस समय नुकसान में हैं। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 69 प्रतिशत की गिरावट आई है।
2019 में कंपनी ने दिया था आखिरी बार डिविडेंड
इस कंपनी को डिविडेंड दिए 7 साल हो गए हैं। कंपनी ने आखिरी बार 2019 में निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.40 प्रतिशत का डिविडेंड बांटा था। 2029 में कंपनी ने दो बार डिविडेंड दिया था। पहली बार एक शेयर पर 0.30 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को मिला था।
दिसंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत है। वहीं, प्रमोटर्स के पास कोई भी हिस्सा नहीं है। इससे पहले जून तिमाही में कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.34 प्रतिशत थी। तब पब्लिक के पास 46.66 प्रतिशत हिस्सा था। जोकि सितंबर तिमाही में घटकर 5.19 प्रतिशत पर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हो गई थी।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।