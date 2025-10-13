छप्परफाड़ रिटर्न देने वाला स्टॉक 5% चढ़ा, कीमत फिर भी 50 रुपये से कम, 6 महीने में पैसा हुआ डबल

Multibagger Stock: एक तरफ मार्केट में गिरावट की वजह से खलबली मची हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ 50 रुपये से कम की कीमत वाले स्मॉल कैप स्टॉक में आज अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद Spice Lounge Food Works का स्टॉक बीएसई में आज सोमवार को 38.69 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

Multibagger Stock: एक तरफ मार्केट में गिरावट की वजह से खलबली मची हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ 50 रुपये से कम की कीमत वाले स्मॉल कैप स्टॉक में आज अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद Spice Lounge Food Works का स्टॉक बीएसई में आज सोमवार को 38.69 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार यह स्मॉल कैप 36.85 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी? वित्त वर्ष 2025 में इस कंपनी ने 105.27 करोड़ रुपये का रेवन्यू (ऑपरेशन्स) से बनाया था। इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 5.65 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी को 5.55 लाख रुपये का घाटा हुआ था। इस हिसाब से बीता वित्त वर्ष कंपनी के लिए अच्छा साबित हुआ है।

कैसा रहा है शेयरों के प्रदर्शन का ट्रेंड? यह मल्टीबैगर स्टॉक बीते एक महीने में 7 प्रतिशत गिर चुका है। इससे पहले सितंबर के महीने में Spice Lounge Food Works के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। सितंबर से पहले लगातार 6 महीने में कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी।

हालिया गिरावट के बाद भी Spice Lounge Food Works के शेयरों में बीते 6 महीने के दौरान 276 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 676 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 50.94 रुपये और 52 वीक लो 4.83 रुपये है। Spice Lounge Food Works का मार्केट कैप 2697 करोड़ रुपये है। बता दें, 5 साल में Spice Lounge Food Works के शेयरों की कीमतों में 3105 प्रतिशत की तेजी आई थी।

इसी साल हुआ है कंपनी के शेयरों का बंटवारा मार्च के महीने में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये हो गई थी।