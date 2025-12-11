₹50 वाले शेयर ने पकड़ी रॉकेट सी रफ्तार, लगा 5% का अपर सर्किट, आपका है दांव?
बता दें कि स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड को पहले शालीमार एजेंसीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह कंपनी भारत, अमेरिका, कनाडा और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में IT सर्विस और सॉल्यूशन देती है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है।
Multibagger stock return: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी-स्पाइस लाउंज फूड के शेयर गुरुवार को डिमांड में रहे। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन इस शेयर की कीमत में 5% का अपर सर्किट लगा और कीमत ₹50.08 पर पहुंच गई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 72.20 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 5.59 रुपये है। इस लिहाज से देखें तो शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से 30% नीचे है। हालांकि, शेयर ₹5.59 के 52-हफ्ते के लो से 796% ऊपर चढ़ गया है। लॉन्गटर्म निवेश पर रिटर्न की बात करें तो शेयर का पांच साल का रिटर्न लगभग 4200% है। पिछले छह महीनों में 103%, पिछले तीन महीनों में 11% और पिछले एक महीने में 7% की बढ़ोतरी हुई है।
बड़ा विस्तार कर रही कंपनी
हाल ही में स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स ने एक बड़े विस्तार की घोषणा की है। कंपनी ने विंग जोन के लिए एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी अधिकार हासिल कर लिए हैं, जो चिकन और फ्लेवर-फोकस्ड मेन्यू के लिए जाना जाने वाला एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त क्विक-सर्विस रेस्टोरेंट (QSR) ब्रांड है। यह पार्टनरशिप कंपनी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित फूड सेगमेंट में एंट्री को दिखाती है और इसे भारत के बढ़ते QSR मार्केट में तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। कंपनी हाई-स्ट्रीट आउटलेट्स और क्लाउड किचन के कॉम्बिनेशन के जरिए पूरे भारत में विंग जोन को लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिससे एक्सेसिबिलिटी और स्केलेबिलिटी दोनों मिलेंगी।
चेयरमैन और डायरेक्टर मोहन बाबू करजेला ने कहा- हम विंग जोन को भारत लाकर बहुत खुश हैं और हमारा मानना है कि यह पार्टनरशिप हमारी लॉन्ग-टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय QSR मार्केट में कंज्यूमर की बदलती पसंद, बढ़ते शहरीकरण और ग्लोबल फूड फॉर्मेट को अपनाने में बढ़ोतरी के कारण ज़बरदस्त तेजी देखी जा रही है। कंपनी के अनुसार, भारत का पहला विंग जोन आउटलेट जनवरी 2026 में बेंगलुरु के कोरमंगला में खुलेगा। इसके बाद बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में और भी लोकेशन खोलने की योजना है। इसके साथ ही दूसरे बड़े शहरों में विस्तार किया जाएगा।
स्पाइस लाउंज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
30 सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स का नेट प्रॉफिट ₹3.4 करोड़ पहुंच गया। यह पिछले साल की इसी अवधि के ₹0.83 करोड़ से 300% ज्यादा है। ऑपरेशंस से रेवेन्यू 158% बढ़कर ₹46.20 करोड़ हो गया जबकि पिछले साल यह ₹18 करोड़ था। कुल इनकम बढ़कर ₹49 करोड़ हो गई। कंपनी ने ₹4.15 करोड़ का एबिटा रिपोर्ट किया, जो बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है।