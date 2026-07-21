287% बढ़ा इस कंपनी का प्रॉफिट, शेयर की ओर दौड़ पड़े निवेशक
मुख्य बातें
- साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन (SWPEL) के शेयर की कीमत में मंगलवार, 17 जुलाई को इंट्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान लगभग 9% की बढ़त दर्ज की गई
- साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन के शेयर एक हफ्ते में 12%, एक महीने में 2%, 3 महीने में 3% और 6 महीने में 38% की बढ़त हुई है
South West Pinnacle Exploration share: शेयर बाजार में कई ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक मल्टीबैगर स्टॉक- साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन (SWPEL) है। इस कंपनी के शेयर की कीमत में मंगलवार, 17 जुलाई को इंट्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान लगभग 9% की बढ़त दर्ज की गई। इंट्रा-डे में शेयर 257.40 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर में यह तेजी ऐसे समय आई जब कंपनी ने जून 2026 को खत्म हुई तिमाही के लिए शानदार फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट दी।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 53% बढ़कर ₹61.7 करोड़ हो गया और टैक्स के बाद प्रॉफिट 287% बढ़कर ₹9.3 करोड़ हो गया। टैक्स के बाद प्रॉफिट एक साल पहले के ₹2.4 करोड़ से बढ़कर ₹9.3 करोड़ हो गया। वहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6% से सुधरकर 15% हो गया। वहीं, SWPEL की ऑपरेशन से इनकम बढ़कर ₹61.7 करोड़ हो गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹40.2 करोड़ थी। एबिटा ₹5.8 करोड़ से बढ़कर ₹14.9 करोड़ हो गया जबकि एबिटा मार्जिन सालाना आधार पर (YoY) 14% से बढ़कर 24% हो गया।
कंपनी के चेयरमैन ने क्या कहा?
कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विकास जैन ने कहा, “हमने फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली तिमाही में शानदार और उत्साहजनक फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दी है। हमने रेवेन्यू में 53% से ज्यादा और टैक्स के बाद मुनाफे (PAT) में साल-दर-साल 287% की ग्रोथ दर्ज की है। इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹617 मिलियन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹93 मिलियन रहा।”
शेयर का परफॉर्मेंस
BSE पर यह मल्टीबैगर स्टॉक 8.8% तक बढ़कर ₹257.40 प्रति शेयर के दिन के हाई लेवल पर पहुंच गया। साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन के शेयर एक हफ्ते में 12%, एक महीने में 2%, 3 महीने में 3% और 6 महीने में 38% की बढ़त हुई है। वहीं, यह 1 साल में 68% और पिछले 5 सालों में 354% बढ़ा है। इसने मई 2026 में ₹287.95 का 52-हफ्ते का हाई और अक्टूबर 2025 में ₹120.55 का 52-हफ्ते का लो लेवल छुआ था।
कंपनी को मिली है सफलता
साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन ने तिमाही के दौरान राजस्थान में ₹307 करोड़ का अपना सबसे बड़ा ऑर्डर पूरा करने का काम शुरू किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से ₹166 करोड़ से ज़्यादा कीमत वाले CBM कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन हासिल किया। कंपनी का ऑर्डर बुक ₹761 करोड़ के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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