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Multibagger stock: मल्टीबैगर स्टॉक 8% आज उछला, शेयरों का दाम 50 रुपये से भी कम

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Multibagger stock: सिंधु ट्रेड लिंक्स के शेयरों का दाम आज 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया है
  • कंपनी के शेयरों का भाव 50 रुपये से कम का है
Multibagger stock: मल्टीबैगर स्टॉक 8% आज उछला, शेयरों का दाम 50 रुपये से भी कम

Multibagger stock: मल्टीबैगर स्टॉक सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। आज तीसरे कारोबारी दिन को घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली है। इस फायदा मल्टीबैगर स्टॉक्स को मिल रहा है। बता दें, बीएसई में आज मंगलवार को Sindhu Trade Links के शेयर 25.05 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 8 प्रतिशत की उछाल के बाद 27.06 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

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इस कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा रहा है?

Sindhu Trade Links के शेयरों की कीमतों में इस साल अबतक 31 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 21 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। हालांकि, हालिया तेजी के बाद भी एक साल में मल्टीबैगर स्टॉक का दाम 3.18 प्रतिशत टूट गया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.35 प्रतिशत की गिरावट देखने क मिली है। बता दें, सिंधु ट्रेंड लिक्स का 52 वीक हाई 39.25 रुपये और 52 वीक लो लेवल 17.75 रुपये रहा हैै। कंंपनी का मार्केट कैप 4069 करोड़ रुपये रहा है।

दो साल में सिंधु ट्रेड लिंक्स के शेयरों का दाम 14.11 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में यह पोजीशनल निवेशकों को 659 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 45.91 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

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कंपनी ने किया है बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान

Sindhu Trade Links ने निवेशकों को 2022 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। 2022 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों का भाव 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

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कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी रही है?

Sindhu Trade Links ने दी जानकारी में बताया है कि पिछले वित्त वर्ष में कुल नेट प्रॉफिट 5744.44 लाख करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2025 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 12158.92 लाख करोड़ रुपये रहा था। पिछले वित्त वर्ष में Sindhu Trade Links की कुल इनकम 57964 लाख करोड़ रुपये रहा था। जोकि एक साल पहले के 229270 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड आय की तुलना में काफी कम था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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