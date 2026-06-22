₹78 से ₹220 तक जा पहुंचा एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा शेयर, अब अचानक 8% उछला भाव
मुख्य बातें
- शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के शेयर 8 पर्सेंट चढ़ गए
- बता दें कि मार्च तिमाही के दौरान शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ने ₹98.37 लाख का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया
Shanti Educational Initiatives share: बाजार में तेजी के बीच कुछ शेयर भी सोमवार को डिमांड में रहे। इनमें से एक शेयर शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स का है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन एजुकेशन सेक्टर की इस कंपनी के शेयर 8 पर्सेंट चढ़ गए। बीते शुक्रवार को ₹203.60 पर बंद होने के बाद यह स्टॉक ₹207.50 पर खुला। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने ₹220 का इंट्राडे हाई छुआ। यह स्टॉक के 52 हफ्ते का हाई भी है। बता दें कि स्टॉक के 52 हफ्ते का लो 78.71 रुपये है। यह भाव एक साल पहले यानी साल 2025 में था।
शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के शेयर की कीमत एक हफ्ते में 5% और दो हफ्तों में 22.50% बढ़ी है। इस शेयर में एक महीने के दौरान 10.21% और तीन महीनों में 33.11% की तेजी आई है। साल-दर-साल (YTD) आधार पर, इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 13% का रिटर्न दिया है। शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के शेयर ने एक साल में 166.19% और पांच साल में 1,268% का मल्टीबैगर रिटर्न देकर निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है।
कंननी के कैसे रहे तिमाही नतीजे
बीते मई महीने में शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ने 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे घोषित किए। जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ने ₹98.37 लाख का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह पिछले साल की इसी तिमाही में दर्ज ₹47.45 लाख के नेट लॉस से बड़ी रिकवरी है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल की इसी अवधि के ₹1884.24 लाख से बढ़कर ₹2,317.27 लाख हो गया। टैक्स से पहले का प्रॉफिट ₹155.44 लाख रहा जबकि Q4 FY25 में ₹37.69 लाख का लॉस हुआ था।
बता दें कि शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड अहमदाबाद स्थित एक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट कंपनी है। चिरीपाल ग्रुप के सहयोग से यह पूरे भारत में K-12 और प्री-स्कूल सेगमेंट के लिए एंड-टू-एंड सॉल्युशन प्रोवाइड करती है। कंपनी मानक पाठ्यक्रम, टीचर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी-आधारित लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करती है।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 49.89 फीसदी प्रमोटर के पास और 50.11 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास है। एक तिमाही पहले के मुकाबले प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हुई है। एक तिमाही पहले 52.24 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास थी।
बाजार में रिकवरी
सोमवार को शेयर बाजार भी गुलजार थ। दरअसल, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति की उम्मीद के बीच सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेजी लौट आई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 291.17 अंक यानी 0.38 प्रतिशत बढ़कर 77,094.07 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी भी 89.80 अंक यानी 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,102.90 अंक पर बंद हुआ।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें