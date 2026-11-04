₹1.22 लाख का निवेश बना ₹4.79 लाख! इस IPO ने 16 महीने में दिया 4 गुना रिटर्न

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Multibagger Stock: शेयर बाजार में सही समय पर किया गया निवेश कितना बड़ा फायदा दे सकता है, इसका उदाहरण सैचेरोम (Sacheerome) कंपनी के शेयर में देखने को मिला है। कंपनी के IPO में जिन निवेशकों को शेयर अलॉट हुए थे और जिन्होंने अब तक अपनी होल्डिंग बनाए रखी है, उनकी निवेश की रकम करीब 16 महीने में लगभग चार गुना हो गई है। IPO में एक लॉट के लिए 1.22 लाख रुपये लगाने वाले निवेशकों के शेयरों की मौजूदा वैल्यू करीब 4.79 लाख रुपये हो गई है। यानी निवेशकों को करीब 3.56 लाख रुपये का अनरियलाइज्ड मुनाफा हो रहा है।

102 रुपये पर आया था IPO सैचेरोम का IPO जून 2025 में आया था। यह 9 जून से 11 जून 2025 तक निवेश के लिए खुला था। कंपनी ने इसका इश्यू प्राइस 96 से 102 रुपये प्रति शेयर रखा था और अंतिम कीमत 102 रुपये तय की गई थी। IPO का एक लॉट 1,200 शेयरों का था। इस हिसाब से एक लॉट खरीदने के लिए निवेशकों को 1,22,400 रुपये लगाने पड़े थे। कंपनी के शेयर 16 जून 2025 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए थे। इसकी लिस्टिंग 153 रुपये पर हुई थी, जो IPO प्राइस से 50 फीसदी ज्यादा थी। लिस्टिंग के दिन शेयर 160.55 रुपये पर बंद हुआ था। यानी पहले ही दिन निवेशकों को 57.4 फीसदी का फायदा मिला था।

1.22 लाख रुपये के बन गए करीब 4.79 लाख रुपये सैचेरोम का शेयर फिलहाल 398.75 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। ऐसे में IPO में मिले 1,200 शेयरों की कुल वैल्यू करीब 4,78,500 रुपये हो गई है। यानी जिस निवेशक ने IPO में एक लॉट के लिए 1,22,400 रुपये लगाए थे, उसे अब करीब 3,56,100 रुपये का अनरियलाइज्ड मुनाफा हो रहा है। इस तरह शेयर ने IPO के इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 291 फीसदी रिटर्न दिया है।

आज शेयर का क्या रहा हाल बुधवार को NSE पर सैचेरोम का शेयर 401 रुपये पर खुला। कारोबार के दौरान इसने 408 रुपये का हाई और 397 रुपये का लो बनाया। कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में करीब 86.24 फीसदी की तेजी दिखाई है। हालांकि, तकनीकी एनालिस्ट राजेश भोसले के मुताबिक, शेयर में फिलहाल कमजोरी बनी हुई है और बाजार में सुधार के बावजूद इसमें मजबूती के संकेत नहीं दिख रहे हैं। शेयर करीब 380 रुपये के 200-DMA के आसपास कारोबार कर रहा है। उनके मुताबिक, अगर शेयर इस स्तर से नीचे फिसलता है तो इसमें और बिकवाली देखने को मिल सकती है।

कंपनी के कारोबार और मुनाफे में भी बढ़ोतरी सैचेरोम ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में अपने वित्तीय प्रदर्शन में बढ़ोतरी दर्ज की है। इस दौरान कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 9.84 फीसदी बढ़कर 85.92 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, EBITDA में 12.27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 23.69 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी PAT भी 12.38 फीसदी बढ़कर 16.79 करोड़ रुपये रहा। पहली छमाही में कंपनी का EBITDA मार्जिन 27.57 फीसदी और PAT मार्जिन 19.54 फीसदी रहा। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज अरोड़ा के मुताबिक, सितंबर 2026 में YEIDA स्थित नई यूनिट में ट्रायल प्रोडक्शन शुरू होना कंपनी के लिए एक अहम उपलब्धि है। इस नई यूनिट से कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपासिटी बढ़ेगी।