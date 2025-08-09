multibagger stock rir power electronics continue hit upper circuit price from 10 rs to 231 rs in share market ₹10 से अब ₹230 के पार ट्रेड कर रहा यह शेयर, लगातार निवेशकों ने की खरीदारी, समझें वजह, Business Hindi News - Hindustan
₹10 से अब ₹230 के पार ट्रेड कर रहा यह शेयर, लगातार निवेशकों ने की खरीदारी, समझें वजह

शुक्रवार को बीएसई पर यह स्मॉल-कैप शेयर 231.20 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। कुछ साल पहले तक इस शेयर की कीमत 10 रुपये के स्तर पर थी। बता दें कि आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर की कीमत में यह उछाल एक बड़ी खबर के बाद देखी गई है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 08:29 PM
Multibagger Stock RIR Power: बीते शुक्रवार को बाजार में बड़ी गिरावट के बीच कुछ शेयर में अपर सर्किट लगा। ऐसा ही एक शेयर- आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर है। इस शेयर में शुक्रवार को 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा। इससे पहले गुरुवार को भी शेयर में तूफानी तेजी थी। शुक्रवार को बीएसई पर यह स्मॉल-कैप शेयर 231.20 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। कुछ साल पहले तक इस शेयर की कीमत 10 रुपये से भी कम थी।

क्यों आई लगातार तेजी

आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर की कीमत में यह उछाल एक बड़ी खबर के बाद देखी गई है। दरअसल, बीते दिनों कंपनी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर स्थित कंपनी के सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) सेमीकंडक्टर प्लांट के पहले चरण के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा- ओडिशा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ओडिशा स्थित आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र के लिए पहले चरण के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है।

कंपनी ने कहा कि ओडिशा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की नोडल एजेंसी ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर (ओसीएसी) ने कंपनी को पूंजी सब्सिडी के आनुपातिक वितरण के लिए राजकोषीय सहायता समझौते को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को पिछले वित्तीय वर्ष में मंजूर किया गया था।

शेयर का परफॉर्मेंस

आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर की कीमत पिछले एक महीने में 19% और पिछले छह महीनों में 14% गिरी है। साल-दर-साल (YTD) आधार पर इस स्मॉल-कैप शेयर में 26% की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले तीन महीनों में शेयर में 18% की बढ़त दर्ज की है। हालांकि, लंबी अवधि में, आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर की कीमत ने बंपर रिटर्न दिया है। इस शेयर ने दो सालों में 260% की बढ़ोतरी दर्ज की है और पिछले पांच सालों में 8185% का शानदार रिटर्न दिया है।

