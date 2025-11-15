7% चढ़ा यह मल्टीबैगर स्टॉक, कीमत 50 रुपये से कम, किस बात से खुश हैं निवेशक

संक्षेप: Multibagger Stock: कंपनियों के तिमाही नतीजों का असर उनके शेयरों पर भी साफ देखने को मिल रहा है। मल्टीबैगर स्टॉक आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर (RDB Infrastructure and Power) के शेयर शुक्रवार को 7 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बीएसई में 49.82 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे।

Multibagger Stock: कंपनियों के तिमाही नतीजों का असर उनके शेयरों पर भी साफ देखने को मिल रहा है। मल्टीबैगर स्टॉक आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर (RDB Infrastructure and Power) के शेयर शुक्रवार को 7 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बीएसई में 49.82 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। इससे पहले कंपनी के शेयरों का भाव दिन में 51.20 रुपये के लेवल तक पहुंच गया था।

कितना हुआ नेट प्रॉफिट आरबीडी इंफ्रास्ट्रक्चर् ने दी जानकारी में कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 3.05 करोड़ रुपये रहा है। जोकि तिमाही दर तिमाही के आधार पर 13 प्रतिशत अधिक है। पहले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.72 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर का नेट प्रॉफिट 1.70 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 18.50 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर यह 43 प्रतिशत घटा है। बीते वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 32.48 करोड़ रुपये रहा था।

शेयर बाजारों में कंपनी ने किया है दमदार प्रदर्शन पिछले एक साल में आरडीबी इंफ्रा के शेयरों की कीमतों में 6.29 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 62.68 रुपये और 52 वीक लो लेवल 35 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 987.10 करोड़ रुपये का है।

2 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 723 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 3 साल में इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 1268 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, बीते 5 साल में इस स्मॉलकैप स्टॉक ने 4248.21 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

10 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर इसी साल फरवरी में कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में हुआ था। कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू जिसके बाद 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।