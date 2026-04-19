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Multibagger Stock: सोमवार को फोकस में रहेगा यह 50 रुपये से कम की कीमत वाला स्टॉक, 5 साल में स्टॉक ने दिया 900% का रिटर्न

Apr 19, 2026 06:49 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
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Rathi Steel and Power के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी से जुड़ी एक खबर सामने आई है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक 900 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। 

Multibagger Stock: सोमवार को फोकस में रहेगा यह 50 रुपये से कम की कीमत वाला स्टॉक, 5 साल में स्टॉक ने दिया 900% का रिटर्न

Multibagger Stocks: निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक राठी स्टील एंड पावर (Rathi Steel and Power) के शेयर कल सोमवार को फोकस में रहेंगे। इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले 5 सालों के दौरान 900 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 50 रुपये से भी कम का है।

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क्या है वो खबर? (Rathi Steel and Power in News)

17 अप्रैल को दी जानकारी में Rathi Steel and Power ने बताया है कि राठी पावरटेक ब्रांड को ग्रीनप्रो इकोलेबल सर्टिफिकेशन मिला है। यह सर्टिफिकेशन कंपकी को गाजियाबाद यूनिट के लिए मिला है। बता दें, इस खबर के आने के बाद सोमवार को शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी।

कंपनी के प्रमोटर ने कहा कि यह सर्टिफिकेशन मिलना अपना पर्यावरण और ग्रीन स्टील के भविष्य के लिए कमिटमेंट को दर्शाता है। हम लगातार अपने सेंटर पर इनवेस्टमेंट कर रहे हैं। यह हमारी पूरी टीम के लिए गर्व का मौका है।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा पिछले एक साल में कैसा? (Rathi Steel and Power Share Performance)

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर Rathi Steel and Power के शेयर बीएसई में 2.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 21.52 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने में यह स्टॉक 24 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। हालांकि, इसके बाद भी Rathi Steel and Power के शेयरों का भाव एक साल में 32 प्रतिशत गिरा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 33.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 13.50 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 185.85 करोड़ रुपये का है। दो साल में यह स्टॉक 64 प्रतिशत टूटा है।

पिछले कुछ सालों की गिरावट के बाद भी पिछले 5 सालों में भी कंपनी के शेयरों की कीमतों में 924 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 10 साल में यह स्टॉक 506 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 206 प्रतिशत की रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है।

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लम्बे समय से कंपनी ने नहीं दिया है डिविडेंड (Rathi Steel and Power dividend history)

Rathi Steel and Power ने आखिरी बार निवेशकों को 2011 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.30 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2010 में भी कंपनी ने एक शेयर पर 0.30 रुपये का डिविडेंड दिया था।

सितंबर 2025 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 41.30 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 58.70 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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