1 लाख रुपये लगाने वाले 5 साल में बने करोड़पति, TV-AC और वॉशिंग मशीन बनाती है कंपनी

अगर किसी व्यक्ति ने 4 सितंबर 2020 को पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और कंपनी में अपने निवेश को बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 1.14 करोड़ रुपये होती।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 08:37 PM
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों ने पिछले 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 11000 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के शेयरों में पांच साल पहले 1 लाख रुपये लगाकर अपने निवेश को बनाए रखने वाले शेयरधारक अब करोड़पति हो गए हैं। कंपनी के शेयरों ने पांच साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस (EMS) कंपनी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, LED टेलिविजन्स, एयर कूलर्स और प्लास्टिक कंपोनेंट्स बनाती है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर 4 सितंबर 2020 को 5 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 12 सितंबर 2025 को BSE में 570.05 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 साल से कुछ ज्यादा समय में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में 11265 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। अगर किसी व्यक्ति ने 4 सितंबर 2020 को पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 1.14 करोड़ रुपये होती।

4 साल में 1490% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के शेयर पिछले चार साल में 1490 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 9 सितंबर 2021 को 35.65 रुपये पर थे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर 12 सितंबर 2025 को BSE में 570.05 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले तीन साल में मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों में 453 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयर 213 पर्सेंट उछल गए हैं। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में करीब 8 पर्सेंट की गिरावट आई है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1054.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 471.15 रुपये है।

