12480% का रिटर्न, अब इजरायल की कंपनी ने दिया बड़ा ऑर्डर, सस्ता हुआ स्टॉक

Multibagger Stock: डिफेंस कंपनी निबे लिमिटेड (NIBE Ltd) को इजरायल की कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है। यह दो दिन में दूसरा बड़ा ऑर्डर है। कंपनी ने एक्सचेंज को इन दोनों ऑर्डर के विषय में जानकारी दी है।

कल मिला है बड़ा ऑर्डर एक्सचेंज को दी जानकारी निबे लिमिटेड ने बताया है कि इजरायल की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी एलबिट सिस्टम्स लैंड लिमिटेड की तरफ से 10.52 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम सितंबर 2026 तक पूरा करना है। कंपनी ने इस वर्क ऑर्डर के विषय में 8 अगस्त को जानकारी दी थी।

इससे पहले 7 अगस्त को कंपनी को 29.22 करोड़ रुपये का काम मिला था। यह काम कंपनी को घरेलू इंफ्रा और डिफेंस कंपनी से मिला है। बता दें, निबे लिमिटेड को इस वर्क ऑर्डर को दिसंबर 2026 तक पूरा करना है।

सस्ता हो चुका है मल्टीबैगर स्टॉक? शुक्रवार को कंपनी के शेयर 9.89 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 1438 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। महज एक महीने में यह स्टॉक 11 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, 1 साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों का भाव 21 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2220 रुपये और 52 वीक लो लेवल 753.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2055.85 करोड़ रुपये का है।

2 साल में निबे लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज 227 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 12480.93 प्रतिशत बढ़ा है।

2014 में कंपनी ने दिया था बोनस शेयर निबे लिमिटेड ने 2014 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2 शेयर बोनस दिया था। 2023 में कंपनी ने एक शेयर पर 10 पैसे का डिविडेंड दिया था। वहीं, 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।