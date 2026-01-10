Hindustan Hindi News
₹24 से ₹1400 का सफर, मल्टीबैगर स्टॉक ने 4 साल में दिया ₹64 लाख का रिटर्न

संक्षेप:

Multibagger Stock: शेयर बाजार में अगर किसी अच्छी कंपनी पर सोच-समझक दांव लगाया जाए तो वह कम समय में ही निवेशकों को मोटा रिटर्न दे सकती है। नेटवर्क पीपुल सर्विसेज टेक्नोलॉजी (Network People Services Technologies) के शेयरों के साथ ऐसा ही कुछ देखने को मिला है।

Jan 10, 2026 11:24 am IST
Multibagger Stock: शेयर बाजार में अगर किसी अच्छी कंपनी पर सोच-समझक दांव लगाया जाए तो वह कम समय में ही निवेशकों को मोटा रिटर्न दे सकती है। नेटवर्क पीपुल सर्विसेज टेक्नोलॉजी (Network People Services Technologies) के शेयरों के साथ ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। महज चार साल में इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों का पैसा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 64 लाख रुपये कर दिया है।

जनवरी 2022 से बदले हालात

कंपनी के शेयरों में तेजी जनवरी 2022 से शुरू हुई। उसके बाद अगस्त 2024 तक देखने को मिली। जिसकी वजह से इस दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 16270 प्रतिशत बढ़ गया है। नेटवर्क पीपुल सर्विसेज टेक्नोलॉजी का शेयर 3577 रुपये का रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है।

दिसंबर 2022 कंपनी के शेयरों के लिहाज से एक ऐसा महीना रहा जब कीमतों में 90.40 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। इसके बाद जुलाई 2024 में कंपनी के शेयरों का भाव 65.30 प्रतिशत बढ़ा था।

किस साल कितना चढ़ा शेयर

बीते चार साल में कंपनी के शेयरों में तीन साल उछाल दर्ज की गई है। 2023 इस लिहाज से काफी शानदार रहा। तब नेटवर्क पीपुल सर्विसेज के शेयरों की कीमतों में 1012 प्रतिशत की तेजी आई है। 2024 में 226 प्रतिशत और 2022 में 201 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान कंपनी का शेयर 21.85 रुपये से बढ़कर 1400 रुपये के लेवल को क्रॉस कर गया। बता दें, 2025 में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 47 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। जोकि लिस्टिंग के बाद किसी एक साल में कंपनी के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट है।

पिछले साल सितंबर के महीने में यह मल्टीबैगर स्टॉक एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर योग्य निवेशकों को दो रुपये का डिविडेंड दिया था। यह पहली और आखिरी बार है जब कंपनी की तरफ से डिविडेंड दिया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्टस की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
