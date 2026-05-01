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6 महीने में 1230% का रिटर्न, कीमत अब भी 50 रुपये से है कम, मालामाल कर रहा शेयर

May 01, 2026 05:07 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Multibagger Stocks: शेयर बाजार में बीते एक साल में Mrugesh Trading Ltd ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। 

6 महीने में 1230% का रिटर्न, कीमत अब भी 50 रुपये से है कम, मालामाल कर रहा शेयर

Multibagger Stocks: बीते एक साल के दौरान शेयर बाजारों में भारी उथल-पुथल देखने को मिली है। लेकिन इस दौरान कुछ कंपनियों ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। उसमें से Mrugesh Trading Ltd भी एक है। कंपनी के शेयरों का भाव महज 6 महीने में 1230 प्रतिशत चढ़ चुका है। बता दें, यह स्टॉक 50 रुपये से कम के रेट पर उपलब्ध है।

क्या करती है कंपनी?

इस कंपनी की शुरुआत 1984 में हुई थी। यह फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनी है। मौजूदा समय में कंपनी कमोडिटी सेक्टर में काम करती है। Mrugesh Trading Ltd का ऑपरेशंस काफी लिमिटेड है।

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वित्तीय स्थिति कैसी है? (Mrugesh Trading Ltd return)

Mrugesh Trading Ltd का रेवन्यू दिसंबर तिमाही के दौरान 3.84 करोड़ रुपये रहा है। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 26 लाख रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 0.01 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। बता दें, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है।

शेयरों का प्रदर्शन 1 महीने में कैसा रहा है? (Mrugesh Trading Ltd Share Performance)

गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर Mrugesh Trading Ltd का शेयर 2 प्रतिशत की तेजी के बाद 25.41 रुपये के स्तर पर था। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 47 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, तीन महीने में यह स्टॉक 208 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 6 महीने से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 1230 प्रतिशत का लाभ मिला है। बता दें, Mrugesh Trading Ltd के शेयरों एक साल में 5423 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

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Mrugesh Trading Ltd का 52 वीक हाई 25.41 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो लेवल 0.48 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1835 करोड़ रुपये का है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6250 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

10 हिस्सों में बंट चुका है शेयर (Mrugesh Trading Ltd Stock split)

कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में हुआ है। यह स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने 2025 में ही किया था। जिसके बाद शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

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मार्च तिमाही की शेयर होल्डिंग्स के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 0.25 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 99.75 प्रतिशत हिस्सा है। पिछली तीन तिमाही से कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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